Lenovo представила игровой планшет Legion Y700 с экраном 144 Гц и LPDDR5X за 30 тысяч рублей!

Из Китая поступили новости о выпуске геймерского планшета Legion Y700 от компании Lenovo, который, по словам СМИ, поражает своими впечатляющими характеристиками. Согласно информации издания GizmoChina, устройство оснащено 8,8-дюймовым экраном с разрешением 2560 на 1600 пикселей, обладает частотой обновления 144 Гц и 100-процентным охватом цветовой палитры DCI-P3. На верхней передней рамке планшета установлена фронтальная камера с разрешением 8 МП.

За производительность устройства отвечает восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, а также 12 или 16 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5X. Встроенной памяти доступно на выбор 256 или 512 ГБ. Операционная система, на которой работает Lenovo Legion Y700 – Android 13.

На задней стороне планшета размещена система из двух камер. Основной модуль оборудован разрешением 13 МП, а характеристики второго модуля не были раскрыты. Задняя панель выполнена из металла, под ней спрятан радиатор, который обеспечивает более эффективное отведение тепла.

Батарея планшета имеет ёмкость 6550 мАч и поддерживает стандарт быстрой зарядки Super Flash Charging с мощностью до 45 Вт. Габариты устройства составляют 348 грамм при 7,6 мм толщины.

Уже сейчас Lenovo Legion Y700 доступен для приобретения в Китае по цене от 2399 до 2799 юаней (приблизительно от 30 до 35 тысяч рублей по курсу на 23 июля 2023 года).