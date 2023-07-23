Отдых в Геленджике

Отдых в Геленджике www.sputnik8.com/ru/gelendzhik – это отличная возможность прекрасно отдохнуть. Это место считается курортным и если есть желание приехать на Черноморское побережье, то стоит рассмотреть этот вариант.

Тут действительно можно отдохнуть на 100%. Туристам нравится климат и природа, минимальное количество плохих пляжей и масса развлечений. Геленджик идеально подходит не только любителям пляжного отдыха. Сюда приезжают и те, кто предпочитает отдыхать активно. Все дело в том, что город окружают горы, которые покрыты растительностью. У подножия растут виноградники.

Места, которые обязательно стоит посетить

Мест, которые стоит посетить в Геленджике, немало. Туристы, которые приезжают сюда впервые, остаются в восторге, потому что у них получается отлично отдохнуть. Что касается отдыхающих, которые не первый раз отдыхают на этом курорте, то им не бывает скучно, потому что они могут с легкостью найти развлечение по душе.

Итак, если удалось приехать на отдых в Геленджик, то стоит обратить внимание на следующие достопримечательности:

Прогуляться по Лермонтовскому бульвару

Прогулка по аллеи доставить массу приятных впечатлений. Все дело в том, что эта набережная считается одной из самых красивых мест. Бульвар оформлен цветами, вокруг действуют фонтаны и стоят скульптуры.

Огромное количество ресторанов и летних кафе позволяет отлично отдохнуть. Но отдельного внимания заслуживает именно памятник Лермонтову.

Дельфинарий

Туристы с радостью заглядывают в дельфинарий. Дельфины-афалины демонстрируют все свои таланты. Гости могут посмотреть разнообразные шоу и сфотографироваться с ними. Помимо дельфинов можно посмотреть на морских котиков, моржей и даже белух.

Водопады на реке Жане

Конечно, сравнивать эти водопады с теми, которые известны во всем мире не стоит. Но сюда обязательно стоит заглянуть, потому что это место считается самым живописный и найти что-то похожее на Черноморском побережье вряд ли получится.

В реке купаются не только местные жители, но и туристы. Сюда приезжают для того, чтобы устроить пикник и просто полюбоваться природой.

Джанхотский бор пицундской сосны

Пицундская сосна растет далеко не везде. Это дерево считается реликтовым. Несмотря на то, что растению идеально подходит средиземноморский климат, оно исчезает.

Недалеко от Джанхота есть территория, площадь которой составляет около километра. Именно этот вид сосны тут произрастает. Лес не только выглядит красиво, но и защищается научным сообществом.