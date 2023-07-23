Рудковская отчитала певицу Славу за жалобы на изуродовавшего ей грудь пластического хирурга

На днях певица Слава в личном блоге показала кадры, на которых заметны жутковатые шрамы после подтяжки. Рубцы изуродовали всю грудь. По словам артистки, она год не могла заниматься сексом и смотреть на себя в зеркало, потому что ей не нравилось тело.

Напомним, около года назад Слава легла под нож звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова. Звезде провели липосакцию, подтяжку груди и еще некоторые процедуры. После восстановления артистка хвасталась точеной фигурой в бикини и новых концертных нарядах.

По словам Славы, ее полностью устраивает то, что Хайдаров сделал с ее животом и ягодицами – тут претензий нет. Но вот грудь полностью разочаровала. Артистка в свойственной ей манере обматерила хирурга и попросила не делать грудь, раз не умеет.

За Тимура Хайдарова вступилась Яна Рудковская. В своем блоге она отметила, что делала в свое время операцию у этого врача и осталась довольна. Позднее многие просили у Хайдарова “грудь, как у Яны”.

“Понимающие пациенты знают, что это хирургия, и есть такое явление, как преображение в несколько этапов, как и выполнение процедур для восстановления и реабилитации!” – написала Рудковская.

Она отчитала певицу Славу за резкость и призвала найти компромисс с Хайдаровым.

“И я уверена, что Тимуру больше всего обидно не за то, что деньги потребовала. Больше всего ему обидно, что потерял друга”, – пишет Рудковская.