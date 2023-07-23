 

«Это не автомобиль» – немецкий суд вернул россиянину конфискованную «Оку», посчитав её сельхозтехникой

23.07.2023, 9:31, Разное
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В Германии суд вернул россиянину автомобиль, который был арестован на основании восьмого пакета санкций Евросоюза, запрещающего ввоз товаров, которые приносят значительный доход.

Алексей Терентьев из Владивостока этим летом со всей семьей отправился к своим родственникам в Германию. После пересечения границы таможенная служба ФРГ конфисковала его автомобиль. Таможенники посчитали, что россиянин ввез раритетную «Оку» для дальнейшей перепродажи коллекционерам, но суд не согласился с таким решением.

Суд федеральной земли Баден-Вюртемберг в лице Карла-Рихтера фон Штройцеля рассмотрел иск Тереньтева и пришел к выводу, что «Ока» не является автомобилем. По местному законодательству из-за недостаточной мощности двигателя машина относится к сельскохозяйственной технике и по своим техническим характеристикам может быть задекларирована при ввозе как газонокосилка. В связи с этим конфискация была признана судом незаконной.

– Конечно, моя ласточка не «Мерседес» и не «Ауди», но она мне очень дорога. Это надёжный автомобиль, способный после капремонта беспроблемно ездить неделями. Я рад, что суд принял справедливое решение, — прокомментировал решение суда владелец автомобиля.

Тем не менее Терентьеву выписали штраф за езду на газонокосилке в городской черте. Передвигаться на своей «Оке» по Германии он больше не сможет и будет вынужден отправить её домой во Владивосток.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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