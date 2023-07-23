Süddeutsche Zeitung – Китай настаивает на «сбалансированном решении» для скорейшего возобновления экспорта зерна из России и Украины

Для обеспечения продовольственной безопасности Китай требует найти «сбалансированное решение» по зерновой сделке, которое устроит и Россию, и Украину. По мнению представителя Китая, лучшая площадка для этого – ООН. В то же время, пишет Süddeutsche Zeitung, Владимир Зеленский ведёт переговоры с главой НАТО о мерах для возобновления экспорта зерна через черноморские порты страны.



AP

После выхода РФ из Черноморской зерновой инициативы продолжаются поиски путей возобновления соглашения. Süddeutsche Zeitung сообщает, что заместитель постпреда КНР в ООН Гэн Шуан в пятницу потребовал «скорейшего возобновления экспорта зерна и удобрений из РФ и Украины». В то же время президент Украины провёл переговоры с президентом Турции и генеральным секретарём НАТО о возобновлении вывоза зерна из его страны.

Немецкое издание напоминает, что соглашение позволило Украине экспортировать 33 миллионов тонн зерновых и других продуктов питания, но РФ в понедельник «объявила соглашение расторгнутым и сняла гарантии безопасности для зерновозов в контролируемых Россией районах Чёрного моря». После этого экспортные порты Украины подверглись ударам с воздуха, пишет газета.

По мнению Китая, заинтересованные стороны должны совместно выработать «сбалансированное решение», для «обеспечения международной продовольственной безопасности». По мнению Шуана, лучшая площадка для этого — ООН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш незадолго до этого заявил, что он «сделает всё возможное, чтобы и украинское зерно, и российские продовольствие и удобрения вышли на мировые рынки».

Представлявшей на той же встрече Россию, заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин подчеркнул, что инициативу в настоящей ситуации должны проявлять Киев и Запад. Он указал, что за год до этого «был подписан меморандум сроком на три года с изложением условий сделки для России», к которому следует вернуться.

Süddeutsche Zeitung пишет, что представитель РФ потребовал «ослабление санкций, чтобы облегчить продажу собственного зерна и удобрений на мировом рынке». Речь идёт о подключении российских банков к системе сообщений SWIFT, а также о решении проблем со страхованием российских зерновозов. Вершинин указывает, что из-за санкций Запада многие страны-партеры РФ боятся заключать соглашения, хотя формально Запад и не налагал ограничений на российский сельскохозяйственный сектор.

Сергей Вершинин также заверил, что «Россия найдёт способы вывести на мировой рынок свой урожай и удобрения, востребованные в развивающихся странах» и «по-прежнему готова, договорится с Турцией о новом соглашении» для этого.

Немецкая газета отмечает, что кроме подключения некоторых банков к SWIFT, российский президент Путин ранее потребовал «возобновление поставок, комплектующих для сельхозтехники и предприятий по производству удобрений». «Россия готова вернуться к соглашению, если будут выполнены все условия», — цитирует российского президента Süddeutsche Zeitung.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. После телефонных переговоров глава Украины заявил, что «открытие зернового коридора имеет абсолютный приоритет», так как «вместе мы должны предотвратить глобальный продовольственный кризис». Украинский президент обвинил Путина в том, что из-за действий РФ «400 миллионов человек во многих странах Африки и Азии подвержены риску голода».

«По словам Эрдогана, он надеется поговорить с Путиным о зерновом соглашении в августе», — пишет Süddeutsche Zeitung. Глава турецкого МИД уже, предположительно работает над новой версией соглашения.

Кроме Эрдогана Зеленский переговорил и с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. «Мы решительно осуждаем попытку Москвы использовать продовольствие в качестве оружия», — заявил Столтенберг в субботу после разговора с главой Украины. Глава военного блока подтвердил, что «союзники будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется», так как Украина после саммита в литовской столице «стала ближе к НАТО, чем когда-либо».

Зеленский, в свою очередь, заявил, что обсудил со Столтенбергом дальнейшую интеграцию Украины в Североатлантический альянс и конкретные «шаги, чтобы снова сделать возможным транспортировку зерна через Чёрное море и гарантировать его в долгосрочной перспективе», — пишет Süddeutsche Zeitung.

—