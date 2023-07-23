Рупор кремлевской пропаганды: Чтобы пули не ложились на территории Германии
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Чтобы пули не ложились на территории Германии
Приказ Лаврентия Павловича Берия от 1940 года, где пограничникам предписывалось при задержании нарушителей на советско-германской границе, стрелять так, чтобы пули не ложились на территории Германии.
Архив – РГАСПИ Ф.17, Оп.166, Д.622, Л.52-54
Скачать документ – https://istmat.org/node/68146
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Источник: Colonel Cassad
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