Рупор кремлевской пропаганды: Пуски “Калибров”

Некоторое время назад наблюдал пуск пакета "Калибров" по Одессе в режиме реального времени. В живую это это очень впечатляюще смотрится.

Было эпично.. Ракеты уже долетели, отмечаются прилеты как "Калибров", так и крылатых ракет воздушного базирования. ПВО ВСУ как обычно имитировало свою работу. Результаты узнаем утром.

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