Мнение: Убрать дешевое такси!

(народ составляют перепуганные обыватели, в этом суть Постсовка)

Вот тут в Телеграме – хороший краткий обзор последствий нового “Закона о такси”, который вступит в силу с 1 сентября. Если совсем вкратце – такси подорожает, а количество таксистов сократится. “Зато” все таксисты теперь будут “под таксопарками”, и в такси типа внедрят “систему автоматического контроля усталости водителя” – под одобрительные вскрики и вопли большей части населения, которые, конечно, “хотят как в Европе”.

На мой же взгляд – очередной и очень яркий пример того, как государство суёт своё свиное рыло туда, где ему вообще не место и где его никто не ждал. Простой же вопрос – а зачем ВООБЩЕ они принимали этот закон? Нахрена было регулировать там, где и так всё прекрасно работало? Есть же прекрасное, проверенное веками правило любой человеческой деятельности: “Работает – НЕ ТРОГАЙ!”

Но нет – влезли. Критично настроенные индивидумы заголосят тоже привычное – “Они это все делают ради откатов!! Захотели распилить!!” Я не думаю, что именно это надо считать главной причиной. “Пилят”, в конце концов, вообще на всём, нет такой сферы, в которой бы не нашли возможность “попилить”.

Однако корень зла глубже. Корень во ВСЕОБЩЕЙ убежденности, что лезть надо везде, что “государство” – это всегда хорошо, а “частник” – это всегда плохо. А уж если кто-то зарабатывает, страшно сказать, ДЕНЬГИ – то это вообще харам! Самое страшное в том, что дебильная Дума, принимая пачками законы о регулировании всего и вся, тем самым выражает волю Его Величества Глубинного Народа.

Почему? А потому что народ – в массе – всего боится. Он боится жить в стране, ездить на такси, ходить в магазины, дышать воздухом. Это мощнейший подсознательный запрос, транслируемый населением “наверх” – “Пусть возле каждого, а особенно – возле ненавистных “предпринимателей” – стоит милиционер! А лучше – два милиционера! И чтоб если только что не так – сразу их в тюрьму!”

Эту “волю народа” почти невозможно переломить. Если кто-то думает, что вот “умрет Путин, сменится власть, наступит демократия – и у нас будет всё-всё по-другому!!” – это, боюсь, маниловщина в чистом виде. Народ все равно будет ЖАЖДАТЬ всё запретить – ему так спокойнее. Идти против этого течения – почти наверняка потерять популярность. Секрет выживаемости Путина – он практически никогда не идет против течения, и другим не дает. Единственное исключение – Пенсионная Реформа.

Волну можно только попытаться оседлать – и получить с этого гешефт. Как (опять же см. по ссылке) делает – в данном случае – Яндекс.Такси.