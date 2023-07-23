 

Романтическое свидание лебедей сняли на видео

23.07.2023, 2:35, Новости дня
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В Сети набирают популярность впечатляющие кадры из Германии. На одном из озер лебеди устроили романтическое свидание после длительной разлуки.

Как известно, лебеди – социально моногамные птицы, то есть партнеры сильно привязываются друг к другу. Очевидно, аналогичная судьба была и у двух белых лебедей из видео.

Автор ролика рассказал, что одна из птиц была истощена настолько, что даже не воспринимала своего партера. Лебедя пришлось выловить и отправить на лечение в заповедник.

Через две недели вылеченного обитателя озера вернули на родное место. Его “вторая половинка” отреагировала моментально. Лебеди сразу же подплыли друг другу и начали миловаться.


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