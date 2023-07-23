Рупор кремлевской пропаганды: Список требований РФ для возобновления “зерновой сделки”

Список требований РФ для возобновления "зерновой сделки"

Список официальных требований России, выполнение которых сделает возможным возобновление зерновой сделки.

1. Реальный, а не умозрительный вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки.

2. Должны быть сняты все препятствия для российских банков и финансовых институтов, которые обслуживают поставки продовольствия и удобрений.

3. Должны быть возобновлены поставки в Россию запчастей и комплектующих для сельхозтехники и отрасли производства удобрений.

4. Должны быть решены все вопросы с фрахтом судов и страхованием российских экспортных поставок продовольствия, обеспечена вся логистика продовольственных поставок.

5. Должны быть обеспечены беспрепятственные условия для расширения поставок российских удобрений, сырья для их производства, в том числе должна быть восстановлена работа аммиакопровода Тольятти — Одесса.

6. Должны быть разблокированы российские активы, связанные с сельхозотраслью.

7. Должно произойти восстановление изначального гуманитарного характера зерновой сделки. Она должна работать в интересах нуждающихся стран, а не делать богатые страны еще богаче"

За последние недели список требований расширился с 5 до 7. Их выполнение Западом выглядит крайне маловероятным. У Эрдогана же нет ресурсов, чтобы повлиять на Запад в этих вопросах. Поэтому вероятность продления зерновой сделки на прежних условиях исчезающе мала.

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