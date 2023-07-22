Сглотнула упрек Аллегровой и спелась с Биланом: Клава Кока принимает поздравления

Задорная блондинка из Екатеринбурга сделала головокружительную

карьеру, пройдя сквозь боль и унижение. Даже публичная критика маститых звезд,

среди которых Ирина Аллегрова, Николай Носков, Диана Арбенина и Валерий

Леонтьев, не сбила ее с творческого пути. Сегодня Клава Кока — успешная

состоятельная артистка, которая занимается любимым делом.

По паспорту она Клавдия Высокова, но широкую известность

завоевала, выступая именно под псевдонимом. Поклонники называют себя

соответствующе — кокеры. Ярко, молодежно и “в тему”, как принято в

шоу-бизнесе.

В репертуаре певицы много незамысловатых и прилипчивых песен

о чувствах между юношей и девушкой, поэтому Клава Кока долгое время остается

кумиром школьников пубертатного возраста. Треки знаменитости, в том числе

“Краш” и “Покинула чат”, неустанно звучат из подростковых

наушников, благодаря заразительным рифмам и мажорным мелодиям.

Сегодня, 23 июля 2023 года, поп-звезде исполнилось 27. А

ведь каких-то восемь лет назад ее жестко прогнали члены жюри на музыкальном

конкурсе “Главная сцена”. Тогда Клава Кока сглотнула упреки

профессионалов, но продолжила пробиваться в шоу-бизнес.

Оценивая вокал, Диана Арбенина выдала железное

“нет”, Валерий Леонтьев охарактеризовал выступление словом

“беспомощно”. Николай Носков призвал девушку петь только для родных и

друзей, а Аллегрова даже не поняла, зачем та поет.

Совсем скоро после обидного поражения Клава Кока

стремительно ворвалась в хит-парады и начала широко улыбаться с концертных

афиш. Ответила, так сказать, не словом, а делом.

Блондинка записала немало совместных песен с коллегами. С

Моргенштерном (который сейчас признан иноагентом, — Прим. ред.) она выпустила

трек “Мне пох”. А в дуэте с Александром Реввой (он же Артур Пирожков,

— Прим. ред.) исполнила хит “Хочешь”. Спелась Клава Кока даже с Димой

Биланом — у них вышла композиция “Держи”.

Артистка успела вляпаться и в громкие скандалы, один из

которых случился в компании Ольги Бузовой. Также был момент, когда певицу

обвинили в развращении молодежи и оскорблении чувств верующих. Однако все

негативные события Клава Кока быстро подавляет безудержной позитивной энергией.

В день рождения знаменитость принимает поздравления от

всей души. Фанаты желают ей не только успехов в творчестве, но и чисто женского

счастья. Несмотря на огромное количество ухажеров, Клава Кока до сих пор не

замужем.