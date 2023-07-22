Сглотнула упрек Аллегровой и спелась с Биланом: Клава Кока принимает поздравления
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Задорная блондинка из Екатеринбурга сделала головокружительную
карьеру, пройдя сквозь боль и унижение. Даже публичная критика маститых звезд,
среди которых Ирина Аллегрова, Николай Носков, Диана Арбенина и Валерий
Леонтьев, не сбила ее с творческого пути. Сегодня Клава Кока — успешная
состоятельная артистка, которая занимается любимым делом.
По паспорту она Клавдия Высокова, но широкую известность
завоевала, выступая именно под псевдонимом. Поклонники называют себя
соответствующе — кокеры. Ярко, молодежно и “в тему”, как принято в
шоу-бизнесе.
В репертуаре певицы много незамысловатых и прилипчивых песен
о чувствах между юношей и девушкой, поэтому Клава Кока долгое время остается
кумиром школьников пубертатного возраста. Треки знаменитости, в том числе
“Краш” и “Покинула чат”, неустанно звучат из подростковых
наушников, благодаря заразительным рифмам и мажорным мелодиям.
Сегодня, 23 июля 2023 года, поп-звезде исполнилось 27. А
ведь каких-то восемь лет назад ее жестко прогнали члены жюри на музыкальном
конкурсе “Главная сцена”. Тогда Клава Кока сглотнула упреки
профессионалов, но продолжила пробиваться в шоу-бизнес.
Оценивая вокал, Диана Арбенина выдала железное
“нет”, Валерий Леонтьев охарактеризовал выступление словом
“беспомощно”. Николай Носков призвал девушку петь только для родных и
друзей, а Аллегрова даже не поняла, зачем та поет.
Совсем скоро после обидного поражения Клава Кока
стремительно ворвалась в хит-парады и начала широко улыбаться с концертных
афиш. Ответила, так сказать, не словом, а делом.
Блондинка записала немало совместных песен с коллегами. С
Моргенштерном (который сейчас признан иноагентом, — Прим. ред.) она выпустила
трек “Мне пох”. А в дуэте с Александром Реввой (он же Артур Пирожков,
— Прим. ред.) исполнила хит “Хочешь”. Спелась Клава Кока даже с Димой
Биланом — у них вышла композиция “Держи”.
Артистка успела вляпаться и в громкие скандалы, один из
которых случился в компании Ольги Бузовой. Также был момент, когда певицу
обвинили в развращении молодежи и оскорблении чувств верующих. Однако все
негативные события Клава Кока быстро подавляет безудержной позитивной энергией.
В день рождения знаменитость принимает поздравления от
всей души. Фанаты желают ей не только успехов в творчестве, но и чисто женского
счастья. Несмотря на огромное количество ухажеров, Клава Кока до сих пор не
замужем.
Смотреть комментарии → Комментариев нет