 

Сглотнула упрек Аллегровой и спелась с Биланом: Клава Кока принимает поздравления

22.07.2023, 23:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Задорная блондинка из Екатеринбурга сделала головокружительную
карьеру, пройдя сквозь боль и унижение. Даже публичная критика маститых звезд,
среди которых Ирина Аллегрова, Николай Носков, Диана Арбенина и Валерий
Леонтьев, не сбила ее с творческого пути. Сегодня Клава Кока — успешная
состоятельная артистка, которая занимается любимым делом.

По паспорту она Клавдия Высокова, но широкую известность
завоевала, выступая именно под псевдонимом. Поклонники называют себя
соответствующе — кокеры. Ярко, молодежно и “в тему”, как принято в
шоу-бизнесе.

В репертуаре певицы много незамысловатых и прилипчивых песен
о чувствах между юношей и девушкой, поэтому Клава Кока долгое время остается
кумиром школьников пубертатного возраста. Треки знаменитости, в том числе
“Краш” и “Покинула чат”, неустанно звучат из подростковых
наушников, благодаря заразительным рифмам и мажорным мелодиям.

Сегодня, 23 июля 2023 года, поп-звезде исполнилось 27. А
ведь каких-то восемь лет назад ее жестко прогнали члены жюри на музыкальном
конкурсе “Главная сцена”. Тогда Клава Кока сглотнула упреки
профессионалов, но продолжила пробиваться в шоу-бизнес.

Оценивая вокал, Диана Арбенина выдала железное
“нет”, Валерий Леонтьев охарактеризовал выступление словом
“беспомощно”. Николай Носков призвал девушку петь только для родных и
друзей, а Аллегрова даже не поняла, зачем та поет.

Совсем скоро после обидного поражения Клава Кока
стремительно ворвалась в хит-парады и начала широко улыбаться с концертных
афиш. Ответила, так сказать, не словом, а делом.

Блондинка записала немало совместных песен с коллегами. С
Моргенштерном (который сейчас признан иноагентом, — Прим. ред.) она выпустила
трек “Мне пох”. А в дуэте с Александром Реввой (он же Артур Пирожков,
— Прим. ред.) исполнила хит “Хочешь”. Спелась Клава Кока даже с Димой
Биланом — у них вышла композиция “Держи”.

Артистка успела вляпаться и в громкие скандалы, один из
которых случился в компании Ольги Бузовой. Также был момент, когда певицу
обвинили в развращении молодежи и оскорблении чувств верующих. Однако все
негативные события Клава Кока быстро подавляет безудержной позитивной энергией.

В день рождения знаменитость принимает поздравления от
всей души. Фанаты желают ей не только успехов в творчестве, но и чисто женского
счастья. Несмотря на огромное количество ухажеров, Клава Кока до сих пор не
замужем.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / ТОП-3 устрашающих слуха о пластике

23.07 / Süddeutsche Zeitung – Китай настаивает на «сбалансированном решении» для скорейшего возобновления экспорта зерна из России и Украины

23.07 / 5 книг о здоровье и благополучии – от йоги и медитации до здорового питания и спорта

23.07 / Романтическое свидание лебедей сняли на видео

22.07 / 5 книг о природе и путешествиях, которые не отпустят вас до последней страницы

22.07 / “Вот Коля Цискаридзе”: Волочкова снялась в бане после визита друзей

22.07 / WNP – сдерживание России Польша усилит с помощью американских вертолётов

22.07 / “Малыш разбил голову”: Тодоренко и Топалов не уберегли сына

22.07 / Redacted – поразительное решение — сенат США отказался считать Конституцию важнее договора НАТО

22.07 / “В силу никчемности денег нет”: Дибров унизил клиентов дешевых кафе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика