Мнение: Точка кипения

В элитном торговом комплексе «Времена года», расположенном на Кутузовском проспекте Москвы, прорвало трубу, откуда хлынул кипяток.



Погибли четыре человека. Это были сотрудники магазина, которые не смогли выбраться из минус первого этажа. Пострадали десятки человек…

Родным и близким погибших – соболезнования…

Чудовищная трагедия! Как такое вообще могло произойти, что кипяток убил больше людей, чем погибло во время атаки на Крымский мост 17 июля, когда погибло два человека и пострадала девочка?

На снимке: место трагедии,фотогрпфия отсюда

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