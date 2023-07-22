Обыгрываем простые джинсы. Какие образы помогают выглядеть элегантно
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От балеток до сумок-корзинок и платьев с цветочным принтом — есть много вещей, которые приходят на ум, когда мы думаем о французском стиле. Однако многие забывают о том, что джинсы также являются важной частью образа француженок.
Чтобы выглядеть красиво и элегантно, важно знать, как правильно стилизовать этот наряд, а также с какой одеждой и обувью его комбинировать.
Топ-бандо и мюли на каблуках
Топ-бандо является одним из ключевых трендов этого сезона, хотя француженки уже давно носят его. Естественно, такой наряд просто прекрасно сочетается с джинсами.
В качестве обуви стоит выбрать стильные и красивые мюли на каблуках. Они могут быть как простыми, так и с декором.
Белая блузка и миниатюрная сумка
Красивая блузка с пышными рукавами поможет создать образ настоящей француженки.
В сочетании с джинсами такой наряд выглядит просто фантастически. В качестве аксессуара стоит выбрать небольшую сумочку.
Укороченный топ и колье-цепочка
Укороченные топы являются основным элементом гардероба француженок.
Особенно красиво и стильно смотрится образ, сочетающий в себе трикотажную майку и джинсы с высокой талией. В качестве аксессуара стоит выбрать колье-цепочку.
Кардиган и сумка-корзина
Сумки-корзины могут показаться клише французского стиля, но все же многие француженки выбирают для себя такой аксессуар.
Красиво все это смотрится вместе с кардиганом и джинсами. Это отличное решение как для лета, так и для осени.
Топ-майка и балетки
Майка и джинсы никогда не подведут и всегда помогут выглядеть просто превосходно.
Хотя отлично смотрятся черный и белый цвета, но чтобы добавить французский шик, стоит выбрать бретонскую полоску. В качестве обуви стоит выбрать простые балетки.
Рубашка в полоску и топ-бюстгальтер
Рубашки в полоску — ключевой элемент этого сезона, что очень удобно, поскольку у многих девушек уже есть такие. Стоит носить такой наряд расстегнутым, надев под него под него топ-бюстгальтера. В итоге получится просто фантастический и очень яркий вид.
Все это можно носить с любимыми джинсами. При этом стоит добавить стильные и модные аксессуары, а также свою любимую обувь. Обувь может быть как на каблуках, так и на плоском ходу.
Топ с открытыми плечами и простые украшения
Если ищете летний стильный наряд в стиле француженки, в котором выйти как на прогулку, так и подходящий для различных мероприятий, то стоит просто сочетать джинсы с топом с открытыми плечами.
Чтобы сделать образ более ярким и привлекательным, стоит добавить золотые украшения.
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