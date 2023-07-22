В моду вернулись прозрачные туфли: как носить сегодня этот тренд из 80-х

Прозрачные туфли снова возвращаются в моду. Сейчас их можно сочетать с самыми различными нарядами, чтобы создать свой собственный индивидуальный стиль. Многие знаменитости и известные блогеры уже выбрали для себя такие туфли и создают с ними просто невероятные образы. Это самый настоящий тренд летнего сезона.

Вот несколько советов относительно того, как правильно стилизовать прозрачную обувь, чтобы выглядеть просто потрясающе.

С чем носить прозрачные туфли

Как оказалось, желейные туфли универсальны, и есть бесчисленное множество способов их ношения.

Лучше всего использовать их в своих нарядах в весенний или летний сезон. Их также можно носить с носками, что сделает образ более оригинальным.

Такая обувь потрясающе смотрится с платьями. Также можно носить ее с джинсами, для повседневного образа или с мини-юбкой и белыми носками.

Желейные туфли привносят в создаваемый образ атмосферу 80-х.

Чтобы образ не получился детским, прозрачную обувь лучше всего сочетать с более элегантными, стильными и роскошными нарядами.

Туфли на платформе

Если нравится желейная обувь, то точно понравятся эти туфли на платформе. С их помощью можно создать как элегантный, так и достаточно повседневный образ.

В этих туфлях можно будет выделиться из толпы и произвести впечатление га окружающих. Также можно достаточно просто поиграть с аксессуарами тех же цветов. Этот тип обуви красиво смотрится с вязанными крючком платьями или брюками.

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Если хочется оживить свой летний наряд, нужно сочетать желтый с ярко-розовым. Смелые цветовые комбинации — модный тренд этого сезона.

Желейные туфли на каблуках

Обувь на маленьком каблучке выглядит очень стильно и при этом можно чувствовать себя в ней максимально комфортно.

Можно легко сочетать такие туфли с платьями или брюками. Если хотите придерживаться моды 80-х, то платье в горошек в черно-белом цвете создаст именно то настроение, которое хочется получить.

Эти желейные туфли с серебристым блеском созданы для вечернего выхода в летнее время. Если хочется сделать их более элегантными, можно носить их с белыми носками.

Ретро-стиль

Если планируете носить прозрачные туфли летом, то стоит добавить в свой образ стиль ретро.

В таком случае идеальным дополнением станет белая классическая рубашка с пышными рукавами, платье, вязаное крючком и, конечно же, новые прозрачные туфли. Можно красиво дополнить свой образ вязаной сумкой или очками в стиле ретро. Модные аксессуары помогут сделать образ еще более потрясающим.

Туфли с прозрачными вставками

Если не хочется выбирать полностью желейную обувь, то отличным решением станут модели с прозрачными вставками. Они помогут добавить образу особую притягательность и подчеркнуть его сексуальность.

Такая обувь отлично подойдет как для повседневной носки, так и для офиса или же торжественных мероприятий. Если хочется выглядеть визуально выше, то стоит выбирать туфли бежевых тонов. Для придания образу элегантности, стоит отдать предпочтение черной обуви. Также эффектно и стильно смотрятся яркие модели туфель. Это отличное решение для лета.