В моду вернулись прозрачные туфли: как носить сегодня этот тренд из 80-х
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Прозрачные туфли снова возвращаются в моду. Сейчас их можно сочетать с самыми различными нарядами, чтобы создать свой собственный индивидуальный стиль. Многие знаменитости и известные блогеры уже выбрали для себя такие туфли и создают с ними просто невероятные образы. Это самый настоящий тренд летнего сезона.
Вот несколько советов относительно того, как правильно стилизовать прозрачную обувь, чтобы выглядеть просто потрясающе.
С чем носить прозрачные туфли
Как оказалось, желейные туфли универсальны, и есть бесчисленное множество способов их ношения.
Лучше всего использовать их в своих нарядах в весенний или летний сезон. Их также можно носить с носками, что сделает образ более оригинальным.
Такая обувь потрясающе смотрится с платьями. Также можно носить ее с джинсами, для повседневного образа или с мини-юбкой и белыми носками.
Желейные туфли привносят в создаваемый образ атмосферу 80-х.
Чтобы образ не получился детским, прозрачную обувь лучше всего сочетать с более элегантными, стильными и роскошными нарядами.
Туфли на платформе
Если нравится желейная обувь, то точно понравятся эти туфли на платформе. С их помощью можно создать как элегантный, так и достаточно повседневный образ.
В этих туфлях можно будет выделиться из толпы и произвести впечатление га окружающих. Также можно достаточно просто поиграть с аксессуарами тех же цветов. Этот тип обуви красиво смотрится с вязанными крючком платьями или брюками.
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Если хочется оживить свой летний наряд, нужно сочетать желтый с ярко-розовым. Смелые цветовые комбинации — модный тренд этого сезона.
Желейные туфли на каблуках
Обувь на маленьком каблучке выглядит очень стильно и при этом можно чувствовать себя в ней максимально комфортно.
Можно легко сочетать такие туфли с платьями или брюками. Если хотите придерживаться моды 80-х, то платье в горошек в черно-белом цвете создаст именно то настроение, которое хочется получить.
Эти желейные туфли с серебристым блеском созданы для вечернего выхода в летнее время. Если хочется сделать их более элегантными, можно носить их с белыми носками.
Ретро-стиль
Если планируете носить прозрачные туфли летом, то стоит добавить в свой образ стиль ретро.
В таком случае идеальным дополнением станет белая классическая рубашка с пышными рукавами, платье, вязаное крючком и, конечно же, новые прозрачные туфли. Можно красиво дополнить свой образ вязаной сумкой или очками в стиле ретро. Модные аксессуары помогут сделать образ еще более потрясающим.
Туфли с прозрачными вставками
Если не хочется выбирать полностью желейную обувь, то отличным решением станут модели с прозрачными вставками. Они помогут добавить образу особую притягательность и подчеркнуть его сексуальность.
Такая обувь отлично подойдет как для повседневной носки, так и для офиса или же торжественных мероприятий. Если хочется выглядеть визуально выше, то стоит выбирать туфли бежевых тонов. Для придания образу элегантности, стоит отдать предпочтение черной обуви. Также эффектно и стильно смотрятся яркие модели туфель. Это отличное решение для лета.
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