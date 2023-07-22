Мнение: Исинбаева на Олимпиаде

В 2016 году еще бушевали вот такие страсти – выставят или не выставят нас с летней Олимпиады “за допинг”. Сейчас, когда выставили уже буквально отовсюду, смотрится это тепло и лампово.

Хлопать ли дверью

Сейчас перед Россией интересная развилка. “Торжественные проводы олимпийской сборной”, намеченные на сегодня, уже отменили – что понятно, какие уж тут пафосные речи и флаги, если, вполне возможно, тех, кого проводили, придется уже в воскресенье встречать снова, причем несолоно хлебавши. Непонятно, что отменили эти проводы только вчера. Это ведь означает, что организаторы до самого последнего момента рассчитывали на благоприятный исход суда в Лозанне. То есть, выходит, все происходящее не только для болельщиков и спортсменов, но и для самих спортивных властей является полным сюрпризом!

Но интересно, сколько еще наши власти намерены пребывать в этом “наивном режиме”. Вроде бы пора уже переключить тумблер, детское удивление в ответ на каждый новый удар – “а это-то за что?!” – начинает уже напоминать цирковое представление, с Мутко в роли “белого клоуна”.

Все, очевидно, идет к тому, что Россию и ее спортсменов просто выставят с Олимпиады, как нашкодивших щенков. Буквально за шкирку. И серьезный вопрос – а надо ли доводить до такого исхода. Зачем? Чтобы потом продолжать невинно хлопать глазками и угрожать, по примеру Исинбаевой, “обратиться в Верховный суд Швейцарии”? Да-да. А потом, если и это не поможет – во Всемирную Лигу Сексуальных Реформ.

По логике, Россия в такой ситуации должна сама первой объявить бойкот Олимпиаде. И это нужно сделать именно в эти два дня – пока понятие “Россия на Олимпиаде” еще существует, и, стало быть, слово “бойкот” еще имеет смысл. Это позволит хотя бы отчасти “сохранить лицо”. Вообще очень странно, что этого до сих пор не сделано: по смыслу это будут точно такие же “антисанкции”, какие уже введены на пармезан и хамон. А тут будут антисанкции на олимпийские кольца.

В самом деле – чего ждут? Надежда умирает последней? А вдруг МОК смилуется и оставшихся пустит?

А если нет? (2016)