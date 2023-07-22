Мнение: Новатэк обходит Газпром, цена энергокризиса для ЕС и опустошение резервов в США

1. Европа в значительной степени отказалась от газпромовского трубопроводного газа. Однако если с трубами всё печально, то продажи российского сжиженного природного газа даже выросли, отчего серьёзно выиграл Новатэк – крупнейший российский поставщик СПГ (ссылка):



«Новатэк» может отобрать у «Газпрома» лидерство по поставкам российского газа в Европу, так как в последние месяцы активно наращивает экспорт сжиженного природного газа (СПГ). Об этом пишет Reuters.

Как подсчитали аналитики агентства на основе данных Refinitiv Eikon, с 1 января по 15 июля «Газпром» экспортировал в Европу около 14 млрд кубометров СПГ и трубопроводного газа. Экспорт «Новатэка» в регион за тот же период составил 12 млрд кубометров. Компания занимается производством исключительно сжиженного газа на заводе «Ямал СПГ» на северо-западе Сибири с 2017 года.

«Европа переключается на СПГ и отказывается от трубопроводных поставок “Газпрома”, которые десятилетиями доминировали в импорте Европы», — отмечают журналисты. <…>

Однако Смит отметил, что «Новатэку» будет очень сложно полностью заместить поставки «Газпрома» в Европу, так как текущие клиенты в регионе «Газпрома» имеют ограниченную инфраструктуру для импорта СПГ. Среди крупнейших клиентов «Газпрома» остаются Германия и Италия, напоминает Reuters.

2. Энергокризис в Европе взял летнюю передышку, но не прошёл бесследно. Он обернулся чудовищными расходами, невиданной за десятилетия инфляцией и ростом государственных долгов (ссылка):



За время энергокризиса Европа сожгла газа на $1,12 трлн и к середине десятилетия сумма может увеличиться еще на $ 600 млрд. В то время как за все предыдущее десятилетие ЕС заплатил за топливо $1,35 трлн.

Эта сумма превышает ВВП Саудовской Аравии и в четыре раза больше, чем совокупная рыночная капитализация мировых энергогигантов ExxonMobil, Chevron и Shell, вместе взятых ($260 млрд), пишет портал Energy Flux.

“Затраты на газ затмевают сумму, которую Европа инвестировала в зеленую энергетику за два с половиной года ($260 млрд в 2021 году и $154 млрд в 2022 году, по данным МЭА), и более чем вдвое превышают предполагаемую стоимость послевоенного восстановления Украины в $411 млрд», — цитирует издание EADaily.

Сжигание газа на один триллион долларов привело к тому, что торговый дефицит ЕС достиг рекордных минус €432 млрд в 2022 году.

Пополнение запасов в разгар пика цен задушило энергоемкие отрасли Европы и переориентировало континент на парадигму высокозатратной и низко востребованной энергетической экономики.

Рядовые европейцы в то же время не смогли прочувствовать энергокризис по полной, так как большую часть расходов на себя взяли европейские правительства. По данным центра Bruegel, с сентября 2021 года Европа выделила и зарезервировала на защиту потребителей €758 млрд. Больше всех Германия — €265 млрд.

3. США, в отличие от Европы, пока ещё добывают достаточно много собственной нефти и газа. Но добычи оказалось недостаточно, чтобы приглушить энергокризис. Пришлось ещё и растратить накапливаемые годами резервы нефти (ссылка):

Стратегические запасы нефти США (SPR) находятся на 40-летнем минимуме после исторической просадки.

Администрации Байдена потребовалось всего около шести месяцев, чтобы продать 180 млн барр из федерального резерва, что стало самым быстрым изъятием за всю историю наблюдений.

По мнению экспертов, на то, чтобы заполнить его до отказа, скорее всего, потребуются десятилетия, если это вообще произойдет, пишет Bloomberg. Этому процессу будут мешать нехватка финансирования и стареющая инфраструктура, даже несмотря на обещания Минэнерго продолжать закупки.

SPR в настоящее время составляет 346,8 млн бар, что является самым низким уровнем с 1983 года и соответствует запасам примерно на 18 дней. Общая разрешенная емкость хранилища составляет 714 миллионов.

Будучи миноритарным акционером нескольких российских нефтяных компаний, я смотрю на действия Запада с удовлетворением. Если я правильно оцениваю ситуацию, цена нефти в итоге прямо-таки обречена на мощный рост.