Космический центр Мухаммеда бин Рашида MBR Space Centre опубликовал ролик с игрой космонавтов в «Космический дартс»

Космический центр Мухаммеда бин Рашида MBR Space Centre порадовал зрителей интересным видеороликом, демонстрирующим, как астронавты развлекаются на Международной космической станции (МКС). В ролике можно увидеть участников экипажа МКС, которые организовали для себя необычную игру под названием «Космический дартс» в период простоя.

В связи с ограничениями на использование опасных острых предметов на станции астронавты решили заменить дротики мячиками для пинг-понга, а также использовать ремни и пары колец. Несмотря на отсутствие объяснения правил игры в ролике, можно предположить, что у каждого игрока есть определенное количество попыток, чтобы забросить мячик через один из двух обручей разного размера. Видно, что у некоторых из участников это получается замечательно: одному из них удаётся забросить мячик в маленькое кольцо, а другому — совершить интересный трюк.

Сергей Прокопьев, космонавт Роскосмоса, оказался победителем Space Dart. Это не удивительно, учитывая его опыт пребывания в условиях микрогравитации. Он уже провел почти 200 дней в космосе в предыдущей миссии и вновь отправился на МКС в сентябре на следующие шесть месяцев.