Как украсить ноготки на ногах: самые модные дизайны на вторую половину лета

Эти летом в педикюре в моде минималистические и геометрические узоры, а также градиенты в одной или нескольких цветовых гаммах. Также стилисты рекомендуют украшать ногти на ногах мраморными узорами и блестками. Ниже предлагаем вашему вниманию варианты педикюра, которые отлично подойдут для второй половины лета.

Черные ногти

В особенности красиво и стильно, по мнению специалистов, в этом сезоне будут смотреться черные ногти с небольшими геометрическими узорами. Такой педикюр считается очень элегантным и может хорошо сочетаться с любой летней обувью. Помимо геометрических узоров, черные ногти в 2023 г. модно украшать блестками.

Золото в педикюре

Помимо черного, в большой моде в 2023 г. будут золотые оттенки на ногтях. Конечно, совсем необязательно окрашивать в золото все ногти. Достаточно будет создать на ногтевых пластинах малозаметный золотой узор. Можно также использовать в педикюре и золотые блестки.

Мраморный эффект

Очаровательный мраморный педикюр позволит этим летом создать стильный и эффектный образ. В особенности модными в нынешнем году будут мраморные рисунки в голубых и синих тонах.

Белые узоры на матовых ногтях

Конечно же, для летнего сезона очень хорошо подходит светлый маникюр. На светлые ногти при этом в этом году будет очень модно наносить белые узоры. Такой маникюр всегда смотрится очень стильно. Но по мнению специалистов, основной фон при таком дизайне обязательно должен быть матовым.

Градиенты на ногтях

В большой моде в это году педикюр с градиентным дизайном. Градиент на ногтях при этом может быть очень ярким, в том числе и многоцветным. Такой узор будет отлично сочетаться с любой яркой летней одеждой. Можно выбрать также для оформления ногтей на ногах более спокойный градиент из разных оттенков одного цвета.

Животные принты

Одной из главных тенденций в педикюра в 2023 г. считаются также животные принты. К примеру, для летнего окрашивания ногтей отлично подойдет узор «зебра». В таком стиле можно оформить все ногти. Но можно украсить «зеброй» и лишь по 1-2 ногтям на каждой ноге.

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Смелые дизайны

Яркий дизайн на ногтях можно создать, умело сочетая цвета узора. К примеру, очень эффектно и стильно в 2023 г. будет смотреться педикюр, созданный с использованием фиолетового и зеленого оттенков.

Голубые принты на ногтях

Еще один модный вариант для педикюра в текущем сезоне — это дизайн, выполненный в голубых тонах. Такое веселое оформление будет смотреться очень свежо и привлекательно. Голубой в дизайне ногтей можно сочетать с синим или белым.

Наклейки на ногтях

Чтобы педикюр смотрелся модно, этим летом можно также наклеивать на ногти различные наклейки. Под такой дизайн стилисты советуют использовать нейтральную основу. Педикюр с наклейками, чтобы он получился стойким, обязательно рекомендуется закреплять прозрачным лаком, нанося его сверху. Сами наклейки лучше всего выбирать маленькие и сразу в больших количествах.

Смайлики на ногтях: оригинальное украшение

Одним из трендов этого сезона в педикюре стилисты считают дизайн со смайликами.

Такое забавное оформление будет смотреться очень оригинально и необычно в любом образе. Для лета смайлики на ногтях, по мнению стилистов, подходят просто идеально.