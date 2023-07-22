 

“В силу никчемности денег нет”: Дибров унизил клиентов дешевых кафе

22.07.2023, 19:53, Новости дня
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С недавних пор россияне узнали о высоких требованиях телеведущего. Выдвигает он их не только к себе и своим ножкам. На окружающих Дмитрий Дибров привык смотреть свысока, и даже увольнение с Первого канала не послужило ему уроком.

Напомним, пожилой шоумен пожалел женщин, чьи мужчины носят носки за три сотни рублей и не знают, зачем нужны подставки под мячик для игры в гольф. Но это были только “цветочки”, а теперь начались “ягодки”.

Дмитрий Дибров заявил, что люди вокруг превратились в “живые трупы” с однообразными интересами и распорядком дня. По словам телезвезды, в субботу типичный представитель этой категории общества по привычке встречается с себе подобными в дешевом кафе.

“На дорогое-то в силу никчемности денег у него, как правило, нет”, — ответил тщеславный Дмитрий Дибров

Ведущий продолжил унижать клиентов дешевых кафе следующим образом: “Встречаясь, они так и сидят, уткнувшись в телефоны, потому что в Интернете жизнь — Дубай, трейлеры новых фильмов, светские измены, Инстасамка”.

При этом вышеупомянутую Инстасамку (артистку Дарью Зотееву, — Прим.ред.) Дмитрий Дибров уважает и считает перспективной личностью. “Я раскидываю бабки направо и налево. Это моя манера, жена миллионера”, — поет девушка. Похоже, этот репуртуар перекликается с мировоззрением телеведущего.


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