ВСУ напугано ЧВК «Вагнер» и минирует ведущие к границе с Белоруссией дороги

Мероприятия, к которым сейчас приобщаются бойцы ЧВК «Вагнер», проходят «с целью психологического давления на население Украины». Такое мнение выразил командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев, подтверждая информацию о том, что за минувшую неделю украинские войска заложили более 2,5 тысячи противотанковых мин на дорогах, ведущих к границе с Белоруссией.

Он добавил, что за неделю было разрушено пять участков дорог, образовано и заминировано более 60 лесных завалов. До этого на Украине «отчитались» о максимальном укреплении границы с соседней страной, что указывает на их страх перед бойцами формирования.

О том, что бойцы ЧВК «Вагнер» занялись тренировками белорусских военнослужащих для повышения их боевого потенциала, СМИ сообщили на днях. В частности, на протяжении недели некоторые подразделения совместно с «вагнеровцами» будут отрабатывать учебно-боевые задачи на полигоне «Брестский», сообщает официальный телеграм-канал Министерства обороны Белоруссии.

Ранее журналисты рассказали о страхе ряда стран перед развертыванием лагерей ЧВК «Вагнер» в Белоруссии. В свою очередь глава частной военной компании Евгений Пригожин выражал уверенность, что благодаря бойцам ЧВК белорусская армия станет второй в мире.