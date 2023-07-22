«Мечтаю уничтожить Россию и православие»: сын Сороса пообещал продолжить русофобскую деятельность своей семьи

Американский

финансист Джордж Сорос передал контроль над принадлежащей ему фондом своему

37-летнему сыну Александру. На пресс-конференции наследник пообещал продолжить

дело отца и публично заявил о своей русофобии.

Александр Сорос поклялся продолжить «эпохальную борьбу с Россией, русскими, православием и всем добрым, правильным и вечным».

«Это последний мощный форпост противостояния нашей богопротивной идеологии, и наша миссия – уничтожить его», – объявил он.

В ближайшее время фонд Соросов планирует в несколько раз

увеличить финансирование проектов на постсоветском пространстве. До конца 2023 года признанные в России

иностранными агентами оппозиционеры получат от американского миллиардера суммарно 300 миллионов долларов

«Мы открыты ко всем предложениям по ослаблению Москвы и так

называемого русского мира. Любой борец за наше великое дело может рассчитывать

на поддержку Соросов», – говорится в официальном обращении, опубликованном на

сайте фонда.

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