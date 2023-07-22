Иммунолог Жемчугов: менингит может протекать в форме насморка и болей в горле

Иммунолог Владислав Жемчугов пояснил о различных способах передачи менингита и его формах в интервью радио Sputnik.

Менингит, воспаление мозговой оболочки, может быть вызван как вирусами, так и бактериями, поделился специалист. Он подчеркнул, что один из видов инфекции – вирусный или серозный менингит, распространяется фекально-оральным путем и обитает в закрытых непроточных водоемах. Бактериальный менингит, с другой стороны, представляет особую опасность для человека. Его возбудитель передается воздушно-капельным путем, когда носитель микроба, часто бессимптомный, кашляет или чихает, заражая окружающих. Иногда менингит может проявляться в форме насморка и болей в горле, напоминая о простуде.

“Реже заболевание протекает в форме насморка и боли в горле – как простуда”, – дополнил Владислав Жемчугов. В некоторых случаях микроорганизму удается проникнуть в мозг и вызвать тяжелое воспаление, проявляющееся потерей сознания, судорогами и спазмами. Это может привести к инвалидности или даже летальному исходу.