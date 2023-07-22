Мнение: Неблагодарная Польша, поляки и финны лишились чемпионатов, немцы о стойкости России к санкциям

1. Польские власти в очередной раз обиделись на Россию, вызвали в польский МИД нашего посла. Более конкретно, поляки недовольны нашим президентом, который указал на днях на важную роль Сталина в расширению границ современной Польши (ссылка).



Это забавно, конечно. Две страны, которых без Сталина просто не было бы на современной карте мира, — Украина и Польша, — громче всех возмущаются, когда им об этом напоминают.

Впрочем, с другой стороны, недовольство поляков можно понять. Они очень хотели бы захватить Восточные Кресы 2.0, то есть Западную Украину, а Владимир Путин ясно дал им понять, что попытка ввести войска повлечёт за собой силовой ответ. При этом экспедиционный корпус на территории третьей страны не подпадает под договор НАТО, так что если мы разбомбим польскую армию на территории Украины, хотя бы даже тактическим ядерным оружием, это ещё не станет прямым приглашением к Третьей мировой.

Косвенным — станет. Однако планы Польши на Украину и причины, по которым России эти планы отчасти выгодны, тема большая. Мы с Кримсональтером будем обсуждать её завтра, в воскресенье, на очередном заседании Клуба Зелёной Свиньи.

2. Не только Россию лишают международных соревнований из-за агрессии Запада. Есть примеры, когда из-за своей недружественной позиции международных турниров лишаются западные страны (ссылка):



Польшу и Финляндию лишили права проведения молодежных чемпионатов мира по борьбе из‑за невыдачи виз российским и белорусским спортсменам. Об этом «Матч ТВ» сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Мамиашвили отказался считать решение политическим. Он обратил внимание на то, что по уставу и договору из‑за невыполнения обязательств на страны накладываются санкции.

Чемпионат мира среди борцов до 20 лет должен был пройти в Варшаве с 14 по 20 августа. Турнир в возрастной категории до 23 лет был запланирован в Тампере с 23 по 29 октября.

4 апреля исполком Объединенного мира борьбы принял решение допустить российских спортсменов к участию в международных турнирах. В заявлении Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы говорилось, что россияне будут выступать в нейтральном статусе.

Добавлю от себя, что спортсмены под нейтральным флагом и, вообще, большая часть профессиональных спортсменов — довольно сомнительная в современном мире прослойка. Я не уверен, что они приносят России достаточно пользы, чтобы окупить всё то внимание и все те бюджеты, которые государство на них тратит.

3. На Западе вплоть до недавнего момента ещё надеялись, что санкции против России когда-нибудь подействуют. Проблемы с импортом из Европы и визовые ограничения большинство россиян практически не ощутило. Однако на Западе предполагали, что введённые в конце прошлого года ограничения на покупку российской нефти и газа опустошат российский бюджет, который в значительной мере финансируется налогами с продажи углеводородов.

Однако прошло уже более половины 2023 года, а коллапса не наступило. Контролируемое ослабление рубля окончательно перечеркнуло западные планы – бюджет теперь будет удовлетворительно наполняться даже с упавшими валютными доходами нефте- и газоэкспортёров (ссылка):

Cанкции, принятые Западом в отношении Москвы, не смогли сломить российскую экономику, которая способна годами выдерживать вводимые ограничения. Об этом пишет Der Spiegel.

По данным экспертов из Германии, несмотря на ослабление российского рубля, экономика России не впала в рецессию. По их словам, слабый рубль помогает властям, которые могут покрыть дефицит госбюджета за счет продажи сырья. Они объяснили, что доходы от экспорта топлива РФ получает в иностранной валюте. При этом государство выплачивает пенсии, зарплаты и производит расходы внутри страны в рублях.

Они пришли к выводу, что из-за устойчивого развития экономики на уровне дефицита бюджета в 3-4 процента страна готова держаться долго.

Шпигель пишет «годами выдерживать». Мне кажется, это неточный прогноз. В нынешнем режиме экономика России может существовать сколь угодно долго, даже расти при этом. Переходный период заканчивается. Теперь нам осталось довести до нужного размера теневой флот, проложить несколько трубопроводов, расширить порты, усилить железнодорожные ветки и так далее. Всё это — задачи сугубо технические, надо просто доделать, без звероподобных усилий и лишнего риска. Дальше экономика России продолжит развиваться примерно с того места, где мы остановились в начале 2022 — только быстрее, так как экстренная перестройка позволила нам разрешить в свою пользу целый ряд застарелых экономических проблем.