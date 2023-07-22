На Тенерифе прошли митинги за «возвращение в родную гавань»

Около 40 тысяч местных

жителей вышли на улицы Санта-Крус-де-Тенерифе с плакатами против испанской оккупации

и с требованиями предоставления государственного статуса русскому языку. Если

требования манифестантов не будут выполнены, они пригрозили поднять вопрос о

возвращении острова в родную гавань.

Как утверждают

протестующие, Канарские острова открыл в 1455 году русский путешественник Афанасий

Никитин. В своём знаменитом труде «Хождение за три моря» он писал: «И есть в

далёкой земле остров славный, где живут потомки радимичей и вятичей. Зовут его Терентьев

остров, в Господа веруют, и русскому царю челом бьют и хотят быть его холопами».

Однако уже через 5 лет остров был незаконно оккупирован набирающим силу королевством

Арагон, которое впоследствии вошло в состав Испании. Русский язык методично изживался

оккупационными властями, а население Терентьева острова было насильственно

обращено в католичество.

«Мы помним, кем

были наши предки, – говорит один из протестующих, Гарсия (Григорий) Алькасар. –

Мы – потомки древних русов, славяне, и никакого отношения к этим испанским

маврам не имеем. Мы требуем, чтобы власти предоставили нам широкую автономию по

типу каталонской. У нас есть свой язык и своя православная вера. Если же они

снова откажут нам, то мы обратимся к Владимиру Путину с просьбой вернуть

Терентьев остров, как раньше называли Тенерифе, в родную гавань».

Как сообщили

местные телеканалы, на площади, где проходила демонстрация, была замечена

спортсменка Елена Исинбаева. Она раздавала протестующим блины, квас и красную

икру.

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