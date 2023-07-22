 

На Тенерифе прошли митинги за «возвращение в родную гавань»

22.07.2023, 17:33, Разное
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Около 40 тысяч местных
жителей вышли на улицы Санта-Крус-де-Тенерифе с плакатами против испанской оккупации
и с требованиями предоставления государственного статуса русскому языку. Если
требования манифестантов не будут выполнены, они пригрозили поднять вопрос о
возвращении острова в родную гавань.

Как утверждают
протестующие, Канарские острова открыл в 1455 году русский путешественник Афанасий
Никитин. В своём знаменитом труде «Хождение за три моря» он писал: «И есть в
далёкой земле остров славный, где живут потомки радимичей и вятичей. Зовут его Терентьев
остров, в Господа веруют, и русскому царю челом бьют и хотят быть его холопами».
Однако уже через 5 лет остров был незаконно оккупирован набирающим силу королевством
Арагон, которое впоследствии вошло в состав Испании. Русский язык методично изживался
оккупационными властями, а население Терентьева острова было насильственно
обращено в католичество.

«Мы помним, кем
были наши предки, – говорит один из протестующих, Гарсия (Григорий) Алькасар. –
Мы – потомки древних русов, славяне, и никакого отношения к этим испанским
маврам не имеем. Мы требуем, чтобы власти предоставили нам широкую автономию по
типу каталонской. У нас есть свой язык и своя православная вера. Если же они
снова откажут нам, то мы обратимся к Владимиру Путину с просьбой вернуть
Терентьев остров, как раньше называли Тенерифе, в родную гавань».

Как сообщили
местные телеканалы, на площади, где проходила демонстрация, была замечена
спортсменка Елена Исинбаева. Она раздавала протестующим блины, квас и красную
икру.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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