Thunderobot выпустил игровой монитор с частотой 240 Гц по цене 24 тыс. рублей

Компания Thunderobot радует геймеров новинкой – игровым монитором DF27C240L, который уже доступен на рынке России. Девайс получил множество передовых технологий, чтобы обеспечить комфортное и качественное времяпровождение за ним.

Основной фишкой монитора стала 27-дюймовая VA-панель с изгибом 1500 мм и разрешением Full HD, которая гарантирует высокую детализацию и реалистичность изображения. Одним из ключевых преимуществ данной модели является поддержка частоты обновления 240 Гц и адаптивной синхронизации, что делает геймплей более плавным даже в самых динамичных играх. Время отклика панели составляет всего 1 мс, что позволяет избежать размытостей и растяжений изображения.

Одной из важных характеристик монитора является его яркость, которая составляет 330 кд/м2, а также охват цветового пространства DCI-P3 на 95%, что обеспечивает насыщенные и реалистичные цвета. Для снижения нагрузки на глаза пользователей монитор снабжен антибликовым покрытием и поддержкой функции DC Dimming.

Устройство также обладает удобной подставкой, которая позволяет регулировать высоту и угол наклона экрана, а также переводить его в портретный режим. Это дает дополнительный комфорт в использовании монитора. В комплекте идет кабель DisplayPort для удобного подключения.

Компания Thunderobot продолжает радовать своих поклонников качественной и доступной геймерской техникой, предложив новый монитор DF27C240L по цене всего 24 тыс. рублей. Он уже доступен для покупки на российском рынке.

Бренд Thunderobot, принадлежащий китайской компании Haier, зарекомендовал себя как один из лидеров в производстве игровой техники. Основанный в 2014 году, он добился широкого признания и популярности среди геймеров. Игровые устройства Thunderobot официально представлены на территории РФ с прошлого года.