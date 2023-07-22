Онколог Воробьев: следует проверять простыни и подушки по утрам на наличие симптомов рака

Многие пациенты с раком костей сталкиваются с чрезмерным потоотделением, особенно ночью, пишет онколог. Однако этот признак не всегда является специфичным для подобных заболеваний и может быть спутан с другими менее серьезными проблемами со здоровьем.

Потоотделение, особенно ночное, может быть признаком рака, но у его разных видов это проявление может отличаться по интенсивности. Врач Андрей Воробьев рекомендует обращать внимание на этот симптом и, при необходимости, проверить простыни и подушки на «чрезмерное» пропитывание.

Причина чрезмерного потоотделения у пациентов с раком связана с иммунным ответом организма на заболевание, что приводит к высвобождению воспалительных веществ, влияющих на терморегуляцию тела.

Однако не стоит сразу связывать каждый случай ночной потливости с раком костей, так как этот симптом может быть вызван и другими состояниями. Важно обращаться к специалистам для точного диагноза и выявления причин потоотделения.

Помимо потоотделения, врач-онколог также указывает на другой распространенный симптом рака костей — постоянную боль в костях. Если у вас возникают подобные симптомы или ночная потливость, важно обратиться к врачу для профессиональной консультации и диагностики.

Необходимо помнить, что чрезмерное потоотделение является лишь одним из многих признаков рака костей, и для точного определения диагноза требуется комплексное медицинское обследование.