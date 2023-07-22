Рупор кремлевской пропаганды: Поражение склада боеприпасов в Житомире 19.07.2023
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Поражение склада боеприпасов в Житомире 19.07.2023
Прилет был по 90-й артиллерийской базе боеприпасов в Чудное. Прилетела "Геранька".
На месте взрыва образовалась огромная воронка. Материальный ущерб огромный. Стоимость "Герани" около 20 000 долларов.
Слухи же об уничтожении моста в Затоке сильно преувеличены. На видео непоправимых повреждений не отмечается.
Основные прилеты были не по мосту, а по военным объектам (складам, базам ГСМ и располагам) в районе моста.
Последствия одного из прилетов по объекту в районе моста в Затоке.
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Источник: Colonel Cassad
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