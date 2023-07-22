Рупор кремлевской пропаганды: Поражение склада боеприпасов в Житомире 19.07.2023

Поражение склада боеприпасов в Житомире 19.07.2023

Прилет был по 90-й артиллерийской базе боеприпасов в Чудное. Прилетела "Геранька".



На месте взрыва образовалась огромная воронка. Материальный ущерб огромный. Стоимость "Герани" около 20 000 долларов.

Слухи же об уничтожении моста в Затоке сильно преувеличены. На видео непоправимых повреждений не отмечается.

Основные прилеты были не по мосту, а по военным объектам (складам, базам ГСМ и располагам) в районе моста.

Последствия одного из прилетов по объекту в районе моста в Затоке.

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