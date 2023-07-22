 

“А что у Оли с глазами?”: Тарасов грубо оценил внешность Бузовой

22.07.2023, 15:55, Новости дня
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В Сети появился новый выпуск ютуб-шоу, где снялись Леонид Слуцкий, Артем Дзюба и Дмитрий Тарасов. Последний спортсмен из этой тройки стал главным героем программы. По правилам проекта, он комментировал снимки из своей жизни, которые возникали на экране. Спустя немного времени участнику представили архивное фото, на котором его обнимает Ольга Бузова.

В кадре Дмитрий Тарасов позировал с тростью, а звездная блондинка прижималась к нему и показывала награду в виде статуэтки. Парочку засняли задолго до развода, но друзья-приятели все равно нашли повод для обсуждений — им оказалась Ольга Бузова.

“А что у Оли с глазами, ***?” — удивленно спросил Артем Дзюба, используя матерную брань. Экс-супруг артистки тут же ему подыграл. “В разные стороны смотрят”, — грубо оценил внешность звезды Дмитрий Тарасов.

“Она просто *** в моменте (выпала в осадок, — Прим. ред.), что у вас какой-то приз был?” — продолжил интересоваться Артем Дзюба. Полезной информации он так и не получил, зато Ольга Бузова заочно вляпалась в унижения. Конечно, ведь ее лицо обсудили такие красавцы!

Напомним, Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов прожили в браке четыре года. До сих пор футболист мелькает в СМИ, пытаясь вызвать общественный интерес за счет бывшей супруги.


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