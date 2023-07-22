Украинский прапорщик, продавший африканцам вооружения на $2 млрд, удостоен звания Героя России
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
38-летний начальник
склада 22-й бригады ВСУ Святослав Цибулько стал первым за 10 лет гражданином Украины,
которого представили к званию Героя России. С 2021 года украинский прапорщик
продал на сторону и разворовал вооружения и боеприпасов на сумму около 2 млрд
долларов.
География
покупателей танков, гранатомётов, ракетных установок и боеприпасов, которые прапорщик
списывал как пришедшие в негодность и продавал, поистине впечатляет. Среди них –
11 африканских стран, две группы повстанцев в Йемене, сомалийские пираты,
мексиканские наркокартели и даже отряд мятежников из Перу. Прапорщик отгружал
им вооружение под покровом темноты, что позволяло ему полтора года действовать
незамеченным. О своём награждении Святослав Цибулько узнал случайно: на момент
публикации указа о присвоении высокого звания он всё ещё служит в ВСУ и
работает на складе.
«Мы обязательно
найдём способ вручить нашему герою его звезду и соответствующие денежные
премии, – говорит гофмейстер Кремля Григорий Потапочкин. – В настоящее время он
всё ещё находится на вражеской территории и, так сказать, исполняет там свой
боевой долг. Стоит отметить, что наши службы никогда не вербовали этого человека. Все свои подвиги – фактическое уничтожение полторы
украинских бригад, – он совершал исключительно добровольно и по зову сердца. Мы
высоко ценим его порыв».
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет