Украинский прапорщик, продавший африканцам вооружения на $2 млрд, удостоен звания Героя России

38-летний начальник

склада 22-й бригады ВСУ Святослав Цибулько стал первым за 10 лет гражданином Украины,

которого представили к званию Героя России. С 2021 года украинский прапорщик

продал на сторону и разворовал вооружения и боеприпасов на сумму около 2 млрд

долларов.

География

покупателей танков, гранатомётов, ракетных установок и боеприпасов, которые прапорщик

списывал как пришедшие в негодность и продавал, поистине впечатляет. Среди них –

11 африканских стран, две группы повстанцев в Йемене, сомалийские пираты,

мексиканские наркокартели и даже отряд мятежников из Перу. Прапорщик отгружал

им вооружение под покровом темноты, что позволяло ему полтора года действовать

незамеченным. О своём награждении Святослав Цибулько узнал случайно: на момент

публикации указа о присвоении высокого звания он всё ещё служит в ВСУ и

работает на складе.

«Мы обязательно

найдём способ вручить нашему герою его звезду и соответствующие денежные

премии, – говорит гофмейстер Кремля Григорий Потапочкин. – В настоящее время он

всё ещё находится на вражеской территории и, так сказать, исполняет там свой

боевой долг. Стоит отметить, что наши службы никогда не вербовали этого человека. Все свои подвиги – фактическое уничтожение полторы

украинских бригад, – он совершал исключительно добровольно и по зову сердца. Мы

высоко ценим его порыв».

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