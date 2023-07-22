Сотрудник Apple обнаружил уязвимость в Chrome, но не предупредил Google

Компания Google успешно исправила критическую уязвимость в своем браузере Chrome, которая была обнаружена сотрудником Apple. Однако оказалось, что представитель корпорации не рассказал о найденной уязвимости, что вызвало недовольство у разработчиков браузера.

Источником информации о существующей бреши стал неизвестный исследователь, принимавший участие в хакерском мероприятии Capture The Flag (CTF) в марте. Представитель Google подтвердил, что сотрудник Apple обнаружил уязвимость во время CTF, но вместо того, чтобы сообщить об этом Google, он передал информацию другому участнику соревнования по имени Sisu.

Под псевдонимом Gallileo выступил человек, который утверждает, что он работает в Apple и обнаружил уязвимость, он объяснил свое молчание тем, что нужно было время на подготовку доказательств и документации к багу. Отчет занял две недели и должен был быть одобрен ответственными лицами.

Тем не менее, Gallileo похвалил разработчиков Chrome за быстрое устранение ошибки в браузере. Он также отметил, что не было смысла спешить, так как эксплуатация уязвимости не была такой простой. Во-первых, эксплойт не работает на Android, а во-вторых, его применение замедляет интерфейс браузера, что делает эксплуатацию заметной и неэффективной.