Мнение: Украина, Польша, геноцид…

В голове у блогера Володина, трудоустроенного председателем Госдумы, обстановка, похоже, ничуть не лучше, чем в доме Облонских, где, как известно всем еще со школы, все смешалось.

Вячеслав Володин выложил в своем Telegram-канале очень странный текст.

Дословно:

«Вашингтон и Брюссель осуществляют геноцид украинского народа.

Согласно их идеологии, сотни тысяч жителей Украины должны погибнуть на фронте (для этого киевскому режиму поставляется всё большее количество вооружения), а остальные — потерять свою национальную идентичность.

Для решения этой задачи используются имперские амбиции Польши….

…Одним словом, Зеленский ведёт процесс ополячивания страны, надеясь, что в благодарность за это хозяева дадут ему возможность подольше удержаться во власти.

На этом фоне создано 25-тысячное воинское соединение, состоящее в основном из польских и литовских вооружённых солдат, готовых к оккупации Западной Украины.

Поляки хотят вернуть себе, как они считают, свои исторические земли — Восточные Кресы.

Граждане Украины на этих территориях им не нужны.

Вашингтон и Брюссель продолжат вести войну до последнего украинца».



отсюда

Несколько раз перечитал текст блогера Володина, но так и не понял его картину мира. Кто с кем воюет-то? С кем продолжат вести войну до последнего украинца Вашингтон и Брюссель? Из написанного Володиным вроде бы следует, что Украина то ли уже воюет с Польшей, то ли еще только собирается воевать с поляками «до последнего украинца»… Или я не правильно понял Вячеслава Володина?

Фотография Вячеслава Володина отсюда

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