Мнение: Украина, Польша, геноцид…
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В голове у блогера Володина, трудоустроенного председателем Госдумы, обстановка, похоже, ничуть не лучше, чем в доме Облонских, где, как известно всем еще со школы, все смешалось.
Вячеслав Володин выложил в своем Telegram-канале очень странный текст.
Дословно:
«Вашингтон и Брюссель осуществляют геноцид украинского народа.
Согласно их идеологии, сотни тысяч жителей Украины должны погибнуть на фронте (для этого киевскому режиму поставляется всё большее количество вооружения), а остальные — потерять свою национальную идентичность.
Для решения этой задачи используются имперские амбиции Польши….
…Одним словом, Зеленский ведёт процесс ополячивания страны, надеясь, что в благодарность за это хозяева дадут ему возможность подольше удержаться во власти.
На этом фоне создано 25-тысячное воинское соединение, состоящее в основном из польских и литовских вооружённых солдат, готовых к оккупации Западной Украины.
Поляки хотят вернуть себе, как они считают, свои исторические земли — Восточные Кресы.
Граждане Украины на этих территориях им не нужны.
Вашингтон и Брюссель продолжат вести войну до последнего украинца».
отсюда
Несколько раз перечитал текст блогера Володина, но так и не понял его картину мира. Кто с кем воюет-то? С кем продолжат вести войну до последнего украинца Вашингтон и Брюссель? Из написанного Володиным вроде бы следует, что Украина то ли уже воюет с Польшей, то ли еще только собирается воевать с поляками «до последнего украинца»… Или я не правильно понял Вячеслава Володина?
Фотография Вячеслава Володина отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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