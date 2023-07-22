 

Интервальное голодание полезно для здоровья и продлевает жизнь

22.07.2023, 14:11, Разное
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Исследования показали, что выбор метода голодания индивидуален для каждого человека. Один из вариантов, когда перерыв в питании составляет хотя бы 12 часов, дает наибольший эффект по самоочищению клеток.

На сегодняшний день наиболее популярен метод интервального голодания 5:2, который предполагает сильно ограничивать потребление пищи в течение двух дней в неделю, а в остальное время придерживаться нормальной, но сбалансированной диеты. Об этом пояснила семейный врач Татьяна Захарова.

Интервальное голодание способствует аутофагии – процессу очистки клеток организма. Если клетки получают перерыв от питательных веществ хотя бы на 12 часов, они начинают избавляться от старых и поврежденных компонентов, что способствует их более эффективному делению. Также замедляется повреждение генетического материала, и улучшается чувствительность к инсулину.

Особенно важен процесс аутофагии для клеток, которые делятся медленнее всего, таких как сердечная мышца, головной мозг, сенсорные клетки и клетки памяти. Если этот механизм самоочистки не функционирует должным образом, они грозят засориться и не справиться со своими функциями.

Таким образом, интервальное голодание представляет собой перспективный метод для улучшения здоровья и функционирования клеток организма, однако каждому человеку необходимо разработать персональный подход, учитывая особенности организма и образа жизни.


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