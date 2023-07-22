Мнение: Что делать с лицемерами из США

В серьёзном американском журнале Форин Афферс (международные отношения) вышла программная статья в защиту, как выразился адвокат американцев, «Западного лицемерия». Сразу несколько читателей прислали мне ссылки на эту нахальную апологетику Пакс Американа, Американского мира (ссылка).

Краткая суть статьи: да, США врут, но делают это ради пользы США, а что полезно США, то полезно всему миру, так как власть американцев приносит порядок и процветание. Кроме того, благотворен принцип «притворяйся, пока не начнёт получаться». Когда-то Запад делал вид, будто он против рабства, и это в конечном счёте действительно привело к отмене рабства…

Мне кажется, что мы, в России, слишком остро реагируем на лицемерие США. Как новая статья в Форин Афферс, так и многочисленные реплики влиятельных персон, и сами дела американцев безусловно доказывают, что американские политики — циничные лжецы, которые врут и нарушают взятые на себя обязательства совершенно сознательно. Стыдить их за это странно — у них чувство стыда отсутствует. Вы скорее убедите неисправимого уголовника завязать с преступным миром ради работы на заводе, чем объясните американцу, что втыкать ножи в спины союзников нехорошо. Глубинное государство США увлечено деструктивными идеями двадцатого века — люди для американских политиков всего лишь скот, перед которым у них никаких моральных обязательств нет и не может быть. Когда фермеру нужно завести упрямого бычка в фургон, чтобы отправить на скотобойню, фермер без малейших колебаний обманывает скотину морковкой, чтобы та взобралась по пандусу в кузов. Когда американцам нужно поджечь очередную страну, они ровно так же обманывают туземное население историями про демократию и коррупцию.

Помните Майкла Макфола, который был послом США в России и пытался организовать у нас Майдан десять лет назад? Вот очень характерная его реплика из американского шоу (ссылка):

Ведущий: В 2021 году наши дипломаты пытались изо всех сил убедить Киев в том, что он может присоединиться к НАТО, мы повторяли это раз за разом. Так неужели дипломаты врали?

Майкл Макфол: Да-да! Это реальный мир, ребята! Представляете! Представляете??

Удивляться лицемерию американцев столь же нелепо, как удивляться мокрости воды или зелёности травы. Трава зелёная, вода мокрая, американцы — лицемеры. Или, если быть более точным, те из них, которые находятся у власти или поддерживают власть. Аналогичным образом сознательными лицемерами являются и русскоязычные пособники США — за исключением тех, пожалуй, кто в принципе к рациональному мышлению не склонен.

Ну, серьёзно, когда они уезжают в Израиль, заявляя при этом, будто «не хотят жить в стране, которая воюет со своими соседями» — они что не понимают, что делают или говорят? Всё они отлично понимают и без наших ехидных пояснений. Просто они категориями справедливости не мыслят. Они решили, что лично им выгоднее быть с США, вот и защищают любыми средствами свою сторону.

Из этого следует, что конкретно внутри России возмущаться лицемерию американцев смысла нет: от этого ничего не изменится, даже щёки у посла не покраснеют. Имеет смысл дежурно, без особого надрыва напоминать публике о том, что американские политики — бесчестны и агрессивны, и вот они очередной раз за последний месяц проявили своё лицемерие там-то и там-то. На этой почве надо находить общие точки соприкосновения с нормальными странами: с Китаем, Индией и так далее. Ну и американской аудитории тоже надо показывать самые яркие каминауты их властей, так как мораль значительной части рядовых американцев не особо отличается от нашей с вами, им смотреть на самодовольное бесстыдство современных США неприятно.

Что до меня, то я за последние годы видел фокусы американцев слишком часто, чтобы заставить себя хотя бы немного удивиться. Что такое, та собака со звёздочкой на спине загрызла очередную кошку в нашем городке, на этот раз у миссис Оливер? Да что вы говорите, какой ужас! Кстати, как вам вчерашняя серия Санта-Барбары?