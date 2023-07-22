 

Великобритания включит в санкционные списки всех детей, когда-либо отдыхавших в «Артеке»

22.07.2023, 13:33, Разное
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Британский парламент проголосовал за расширение санкций в отношении международного детского центра «Артек» в Крыму, названного в документе «лагерем перевоспитания». 

В первой редакции документа предполагалось, что рестрикциям подвергнется исключительно само учреждение, но после дебатов по инициативе Либерал-демократической партии в санкционные списки внесли всех лиц, работавших или отдыхавших в «Артеке» со дня его основания. Им запретят посещать Великобританию, открывать счета в британских банках и владеть имуществом на территории Туманного Альбиона. 

«Никто не сможет избежать возмездия, мы боремся со всеми проявлениями детского труда, – заявила депутат Гайана Ньюсом. – Возраст не играет никакой роли – ребёнок уже с пяти-шести лет должен понимать, что он враг Великобритании, и никакие действия его не спасут, возможно, только операция по смене пола и новое имя».

В парламенте уточнили, что получили от разведки MI6 наиболее точные списки всех посетителей «Артека», включая граждан государств Западной Европы. Благодаря кропотливой работе спецслужбы, санкциям подвергся 93-летний Альдо Тольятти – сын экс-главы итальянской компартии Пальмиро Тольятти, скончавшегося в Крыму во время своего визита в 1964 году. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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