 

“Вытри слезы”: жена оставила Газманову послание на разрыв аорты

22.07.2023, 13:15, Новости дня
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Звездный пенсионер еще держится на плаву, сколько бы ни подкидывала сюрпризов судьба-злодейка. На восьмом десятке лет артист все так же востребован на сцене, обожаем поклонниками и находит утешение в постели с красивой женщиной. В свое время Олег Газманов превознес до небес свою супругу Марину и она ответила ему тем же.

Даже огромная разница в возрасте не помешала влюбленным сохранить отношения на долгие годы. Избранница не перестает рассказывать, как много именитый муж значит для нее.

Вот и в день рождения артиста Марина решила оставить ему послание. Получилось оно прямо-таки на разрыв аорты. Видимо, Олег Газманов вдохновляет жену на создание трогательных заметок с нескладными и странными фразами, которые та считает произведениями искусства.

“Пожалуйста, остановись, и сочини строку, пусть песней отзовется в каждом сердце:

И вытри слёзы, пусть глаза мои горят
Заря
Заставит рыжим светом вспыхнуть дом,
Огнём в твоих глазах опять горя
Не зря
Твоя рука давно устала, затекла
Но ты целуешь мою голову слегка (орфография и пунктуация сохранены, — Прим. ред.)”, — так необычно суженная стала поздавлять певца с 72-летием.

Кроме того, жена призвала артиста не закрывать глаза, когда она его касается. Вот так попал Олег Газманов! “Пожалуйста, остановись, дай руку мне, и мы пойдем в твою страну, которую ты в песнях сочинил”, — обратилась к нему Марина.


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