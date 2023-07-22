Взятки, гранты и вымогательства

Серия последних уголовных дел против властей имущих.

Уголовные дела и аресты крупных чиновников стали уже приметой последних лет. На этап отправляют губернаторов, федеральных министров и множество госслужащих рангом пониже. Причем попадают они в поле зрения правоохранителей, как правило, из-за взяточничества, искоренить которое среди представителей власти до сих пор не выходит. За последние пять лет в РФ по коррупционным делам были привлечены к уголовной ответственности 14 бывших и действующих высокопоставленных чиновников федерального уровня. Среди них три бывших министра и 11 заместителей министров. «Новая» сделала подборку последних громких уголовных дел против государственных управленцев и одного силовика.

Домашний арест и гранты от Минцифры

13 июля Басманный суд Москвы отправил под домашний арест заместителя министра цифрового развития РФ Максима Паршина и гендиректора «БФТ-холдинга» Александра Моносова по делу о получении взятки в особо крупном размере (по ч. 6 ст. 290 УК). Вменяемая чиновнику статья предусматривает максимальное наказание на срок от восьми до 15 лет заключения со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки или без такового.

Председатель Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем телеграм-канале написал, что Паршин был задержан 12 июля в момент получения взятки размером 3,5 млн рублей в одном из столичных ресторанов. «Деньги, по предварительной версии, предназначались за помощь в выделении грантов», — отметил Хинштейн.

Моносову же вменяют дачу взятки должностному лицу в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК). Максимальная ответственность по ней также составляет 15 лет лишения свободы.

Следствие требовало отправить фигурантов дела в СИЗО. Однако судья Елена Ленская отклонила ходатайство следователя и отправила обоих под домашний арест. Им запретили использовать все средства связи и интернет. Прокуратура осталась недовольна этим решением и уже подала апелляционную жалобу.

Партнеры Паршина и Моносова, в свою очередь, в комментариях СМИ были удивлены происходящим. Они уверены, что единолично распорядиться деньгами фонда замглавы Минцифры при всем желании не мог. По их словам, чиновник лишь рекомендует тот или иной проект комиссии, состоящей из приглашенных профильных экспертов, но его собственный «голос» остается только совещательным.

Так или иначе, но Минцифры в своем Telegram-канале сообщило, что выдача грантов на разработки в сфере IT с 1 сентября приостанавливается. По данным ведомства, делается это для независимой оценки компетенции сотрудников фонда, обновления состава экспертов и аудита уже принятых ранее решений. Итогом оптимизации, по данным ведомства, станет «полное исключения влияния сотрудников Минцифры, обеспечение прозрачности и публичности».

Карты, деньги и Минкульт

Тот же Басманный суд 20 апреля арестовал экс-заместителя министра культуры РФ Ольгу Ярилову по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Бывшую чиновницу задержали в рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств при участии в проекте «Пушкинская карта». Материальный ущерб от действий Яриловой оценивают в сумму свыше 125 млн рублей. Она признала вину и сотрудничает со следствием.

«Карта — пушкинская, ситуация — гоголевская», — ерничали в соцсетях после ареста экс-чиновницы. Ярилова работала в Минкульте с 2005 года, а в 2018-м дослужилась до заместителя министра. Считалась знатоком региональных проблем. С 2021-го была куратором информационного и цифрового развития Минкультуры. Как раз в том году была запущена программа «Пушкинская карта», которая дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет за счет государства покупать билеты на культурные мероприятия на сумму 5 тысяч рублей на год.

В настоящее время Ярилову обвиняют в тратах 125 млн рублей из бюджета. Во время проверки списка учреждений культуры, с помощью которых злоумышленники могли похищать бюджетные деньги, ФСБ и было выявлено несколько сомнительных организаций. После того как выяснилось, что их деятельность весьма отдаленно связана с обозначенными в программе задачами, а сами они являются к тому же частными структурами, и возникли вопросы к чиновникам Минкульта и, в частности, к Яриловой, которая якобы и одобряла внесение «непрофильных» структур в соответствующие списки.

В сентябре 2022 года чиновница покинула свой пост по собственному желанию. По данным ряда СМИ, уволиться Яриловой пришлось якобы в связи с подозрениями в коррупции.

Запрет действий Минобразованию

6 июля Тверской суд Москвы избрал запрет действий бывшему первому заместителю министра образования и науки РФ Валентине Переверзевой. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере по делу о фиктивном трудоустройстве сотрудников Минобрнауки в РАНХиГС (ч. 4 ст. 159 УК). Согласно вынесенному решению, ближайшее время фигурантка должна провести дома, ей запрещено использовать телефонную и другие виды связи, а также контактировать с другими фигурантами расследования, в том числе с проректором РАНХиГС Максимом Назаровым, которому тем же судом запрещены определенные действия.

Первыми обвиняемыми по этому делу проходили экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова, бывший ректор «Шанинки» Сергей Зуев, а также экс-сотрудники Фонда новых форм развития образования Евгений Зак, Максим Инкин, Артур Стеценко, исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова и директор института отраслевого менеджмента РАНХиГС Иван Федотов. Дело в отношении перечисленных фигурантов рассматривается в Никулинском суде Москвы.

По версии следствия, они похитили порядка 50 млн руб., в том числе благодаря фиктивному трудоустройству сотрудником министерства в РАНХиГС. Свою вину обвиняемые признали, однако прокуратура заявила, что в ходе следствия удалось установить далеко не всех участников хищения. Дело в отношении неустановленных лиц было выделено в отдельное производство и сейчас в нем появились новые фигуранты — Назаров и Переверзева.

Оказались в СИЗО по одной схеме

Арестованы бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков и экс-сенатор региона Ирина Петина по обвинению в коррупции. По версии следствия, Греков в 2018–2021 годах получал взятки от руководителей ряда компаний за помощь в заключении с этими фирмами госконтрактов на поставки медицинского оборудования в больницы региона.

Помимо вице-губернатора СКР инкриминирует получение взяток в рамках этой схемы Петиной. До работы в Совете Федерации с 2011 года она занимала кресло заместителя министра здравоохранения Рязанской области. Именно к этому периоду относятся преступления, в которых бывшую чиновницу обвиняют. По предварительным данным, речь идет о закупках медицинского оборудования по завышенным ценам.

По данным «Новой газеты Рязань», Греков был задержан 13 июля в Ростове-на-Дону, а Петина — 12 июля в Рязанской области, задержание Петиной производилось московскими силовиками.

Стража «Кремлевской прачке»

Тверской суд Москвы санкционировал арест экс-полковника ФСБ и администратора телеграм-канала «Кремлевская прачка» Михаила Полякова, подозреваемого в вымогательстве в особо крупном размере у руководства группы компаний «Ланит» (п. «б», ч. 3 ст. 163 УК). Вместе с ним в СИЗО оказался гендиректор ООО «ПСК «Наследие» Александр Санин.

На слушания, в ходе которых рассматривались ходатайства об аресте Полякова, официально числящегося заместителем директора по безопасности АНО «Дирекция всемирного фестиваля молодежи», и Санина, журналистов не пустили с формулировкой, что в субботний день суд закрыт для посетителей.

На кадрах, снятых пресс-секретарем суда, Поляков во время оглашения решения накинул на голову капюшон толстовки и медицинскую маску, так что рассмотреть его лицо было невозможно. Его примеру последовал и Санин, надев кепку-бейсболку и маску.

Оба были задержаны 14 июля. По версии следствия, фигуранты вымогали 40 млн руб. у руководства IT-компании «Ланит». «С 2020 по 2023 гг. Поляков получил крупную денежную сумму от группы IT-компаний за непубликацию сведений (так называемый «блок на негатив»), которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам АО», — сообщила пресс-служба московских судов.

«После этого «дядя Миша ФСБ» (так Полякова называли администраторы телеграм-каналов. — Ред.) и его коллеги, по версии следствия, во время переписки с представителем «Ланита» потребовали с руководства компании 66 тысяч долларов за удаление постов и трехмесячный блок на публикацию негативных сообщений. После этого компания должна была платить за дальнейший блок», — утверждает издание Baza. Позже телеграм-канал уточнил, что руководство «Ланита» три года (с ноября 2020-го по июль 2023-го) платило деньги Полякову за блок в «Незыгаре». Деньги перечислялись на криптокошелек.

Андрей Карев,

корреспондент судебного отдела

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