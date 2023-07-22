Консоль PlayStation 5 Pro с поддержкой 8K выйдет осенью 2024 года

По информации известного инсайдера Тома Хендерсона, компания Sony планирует представить игровую приставку PlayStation 5 Pro осенью следующего года, в то время как очередное поколение консоли ожидается только в 2028 году. Соответствующую информацию он опубликовал на популярном игровом портале KeyToGaming.

По слухам, PlayStation 5 Pro разрабатывается под кодовым названием Trinity с начала 2022 года. Консоль обещает обеспечить стабильную частоту кадров при разрешении 4K и сможет работать в 8K при режиме производительности. Кроме того, ожидается значительное улучшение в технологии трассировки лучей.

По словам инсайдера, крупные игровые разработчики получат инженерные образцы PlayStation 5 Pro к концу ноября 2023 года, а ее официальный релиз ожидается в ноябре 2024 года.

Также Хендерсон утверждает, что Sony сосредоточится на PlayStation 6 после текущего поколения консоли, ее анонс запланирован на 2028 год. Он отметил, что не обладает информацией относительно PS5 Slim, которая, предположительно, должна заменить текущие модели оригинальной консоли на рынке. Согласно слухам, ее презентация запланирована на август текущего года.