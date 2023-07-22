 

Смартфоны на Android 14 получат поддержку спутниковой связи

22.07.2023, 12:50, Разное
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Теперь пользователи смартфонов, работающих под управлением операционной системы Android 14, смогут отправлять SMS с помощью спутниковой связи. Об этом пишет Twitter-аккаунт GooglePixelFC.

Первыми моделями, которые получат эту долгожданную функцию, станут будущие Google Pixel и Samsung Galaxy. Однако, чтобы воспользоваться спутниковыми SMS, потребуется наличие специального аппаратного обеспечения. После его установки спутниковая связь позволит отправлять короткие текстовые сообщения при отсутствии мобильной связи, но голосовые вызовы через эту технологию останутся недоступными.

Следует отметить, что аналогичная функция уже появилась в смартфонах iPhone 14 и Huawei Mate 50. Последующим шагом стал запуск технологии Snapdragon Satellite компанией Qualcomm, но устройство с поддержкой спутниковой связи от американского производителя так и не было представлено широкой публике. Предполагается, что данная возможность просто не была предусмотрена в самой операционной системе. Пока остаётся неизвестным, заработает ли Snapdragon Satellite с выходом Android 14 на уже вышедших смартфонах.


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