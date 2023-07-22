 

“Боже, я не выдержу” – превратившаяся в старуху Елена Яковлева излила душу

22.07.2023, 11:55, Разное
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Со времен “Интердевочки” артистка сделала большой рывок в плане профессионального мастерства. Один из самых необычных образов, в которых актриса удивляла зрителей, — это Баба-яга. В сериале “Последний богатырь” звезда выглядит довольно необычно. При этом Елена Яковлева рада, что превратилась в старуху, и даже нашла в этом плюсы.

По словам знаменитости, специфическое амплуа помогает ей расширять диапазон поклонников. Глядеть на сказочную бабушку приятно и детям, и взрослым. При этом на грим перед съемками Елена Яковлева тратит пять часов.

“Первые два дня это казалось ужасным, думала: “Боже, я этого никогда не выдержу”, — излила душу актриса. Однако ситуация не менялась, и артистка начала приспосабливаться к обстоятельствам. Впоследствии процесс нанесения грима стал для нее развлекательным. На смену терпеливому ожиданию конца пришли хохмы и шутливые фотосессии.

С глубокими морщинами, уродливым носом и другими нюансами внешности Баба-яга выглядит натурально. Однако Елена Яковлева считает, что не дотягивает до совершенства в этом образе. Актрисе нелегко даются отрицательные роли. Для нее проще перевоплощаться в добрых и несчастных женщин. Чтобы демонстрировать в кадре убедительную злость, ей нужно много тренироваться.


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