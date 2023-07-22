Тульский умелец лобзиком выпилил процессор по 14-нанометровой технологии

51-летний мастер-краснодеревщик из Тулы Иван Афанасьев представил на местной ярмарке процессор, изготовленный по технологии 14 нанометров, который он вместе с сыном выпилил лобзиком в своём гараже.

Это первое устройство такого типа, полностью изготовленное в России.

По словам умельца, изготовление чипа заняло у него два года, из которых первые семь месяцев он изучал литературу в области литографии и устройства микропроцессоров. Для столь непростой работы ему пришлось заказать на «Авито» лобзик с особо тонким (тоньше человеческого волоса) лезвием. Первые две попытки изготовить устройство сорвались из-за трясущихся рук, из-за чего Ивану Афанасьеву пришлось почти на год завязать с употреблением спиртных напитков.

На поздних этапах мастеру помогал 15-летний сын, изучавший полупроводниковые эффекты на школьных уроках физики. Мальчик вручную вносил в кристаллическую решётку вкрапления германия и наждачной бумагой полировал кремниевые пластины до идеально ровного состояния.

– Конечно, один процессор, выпиленный лобзиком в гараже, не сделает научной революции, – с горечью признаёт мастер. – Этому ремеслу нужно учиться. Начинать нужно на уроках труда, а потом продолжать совершенствоваться в ПТУ и на курсах повышения квалификации. В принципе, изготовить процессор может любой токарь или плотник пятого разряда, но эта работа очень кропотливая, а кадров в стране не хватает. Без развития средне-специального образования полупроводниковой революции у нас не получится.

Ранее в одной из колоний заключённому удалось выточить процессор по технологии 28 нанометров.

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