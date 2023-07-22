Asus анонсирует осенью первую беспроводную видеокарту GeForce RTX 4070

Тайваньский производитель компьютерной техники компания Asus собирается выпустить революционную беспроводную видеокарту GeForce RTX 4070 с новым уникальным интерфейсом, который позволит получать электропитание от материнской платы без проводов. По информации портала ITHome, первые партии этого девайса поступят в продажу уже этой осенью.

Публичная презентация уникальной беспроводной видеокарты GeForce RTX 4070 состоялась в мае на выставке Computex 2023. Как обычно, данный графический ускоритель подключается через стандартный интерфейс PCI Express. Однако важной особенностью новинки стало наличие дополнительного фирменного разъема, позволяющего беспроводно передавать до 600 Вт энергии от материнской платы. При использовании этой функции требуется специальная материнская плата с соответствующим интерфейсом.

Представители Asus также заявили, что в будущем возможен выпуск и других моделей беспроводных видеокарт, включая флагманскую GeForce RTX 4090, которая, безусловно, будет предоставлять еще более высокую производительность и функциональность.

В настоящее время беспроводная видеокарта GeForce RTX 4070 может быть подключена только к кастомной системной плате Z790 TUF Gaming, оборудованной специальным слотом 12VHPWR. О стоимости самой видеокарты и совместимых с ней материнских плат будет объявлено позже, по завершении подготовки к запуску продаж.

Отметим, что в связи с анонсом этой инновационной разработки, среди обозревателей и потенциальных покупателей уже всплыли волнующиеся вопросы о перспективах беспроводных видеокарт и их будущем в индустрии компьютерных компонентов.