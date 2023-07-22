 

Asus анонсирует осенью первую беспроводную видеокарту GeForce RTX 4070

22.07.2023, 11:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Тайваньский производитель компьютерной техники компания Asus собирается выпустить революционную беспроводную видеокарту GeForce RTX 4070 с новым уникальным интерфейсом, который позволит получать электропитание от материнской платы без проводов. По информации портала ITHome, первые партии этого девайса поступят в продажу уже этой осенью.

Публичная презентация уникальной беспроводной видеокарты GeForce RTX 4070 состоялась в мае на выставке Computex 2023. Как обычно, данный графический ускоритель подключается через стандартный интерфейс PCI Express. Однако важной особенностью новинки стало наличие дополнительного фирменного разъема, позволяющего беспроводно передавать до 600 Вт энергии от материнской платы. При использовании этой функции требуется специальная материнская плата с соответствующим интерфейсом.

Представители Asus также заявили, что в будущем возможен выпуск и других моделей беспроводных видеокарт, включая флагманскую GeForce RTX 4090, которая, безусловно, будет предоставлять еще более высокую производительность и функциональность.

В настоящее время беспроводная видеокарта GeForce RTX 4070 может быть подключена только к кастомной системной плате Z790 TUF Gaming, оборудованной специальным слотом 12VHPWR. О стоимости самой видеокарты и совместимых с ней материнских плат будет объявлено позже, по завершении подготовки к запуску продаж.

Отметим, что в связи с анонсом этой инновационной разработки, среди обозревателей и потенциальных покупателей уже всплыли волнующиеся вопросы о перспективах беспроводных видеокарт и их будущем в индустрии компьютерных компонентов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Нетолерантный пляж

23.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Чтобы пули не ложились на территории Германии

23.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Пуски “Калибров”

23.07 / Трендовый наряд лета, который подходит не только для отпуска: как вписать в повседневный образ модную юбку-парео

23.07 / Мнение: Убрать дешевое такси!

23.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Список требований РФ для возобновления “зерновой сделки”

22.07 / Мнение: Точка кипения

22.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Отрезвляющий фронтовой анализ украинского контрнаступления

22.07 / Обыгрываем простые джинсы. Какие образы помогают выглядеть элегантно

22.07 / В моду вернулись прозрачные туфли: как носить сегодня этот тренд из 80-х

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика