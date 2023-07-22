Не все морщины мимические: как убрать следы обезвоживания с помощью адекватного ухода за кожей лица

Причины появления морщин могут различаться, что делает более разнообразными способы по их устранению. Не все складки кожи на лбу связаны с мимикой. Они могут быть и результатом обезвоженности кожи.

Для так называемых линий обезвоживания могут потребоваться специальные продукты по уходу за кожей, о которых рассказала дерматолог Айви Ли из Южной Калифорнии.

Как распознать

Морщины в зоне обезвоживания отличаются рельефностью и светлым оттенком. Как отметила Ли, они же более тонкие и имеют шероховатую текстуру как у крепированной бумаги. Все это следствия недостаточного увлажнения кожи.

Также дерматолог подчеркнула, что к общей гидратации организма обезвоживание в этой зоне на коже не имеет отношения. Недостаток воды относится именно к коже в этой области на локальном уровне.

Это значит, что в чрезмерном употреблении воды для устранения линий обезвоживания нет никакого смысла.

В данном случае помогут вполне определенные категории продуктов для ухода за кожей.

Средства устранения морщин после обезвоживания

В качестве основы для такого ухода Ли предлагает увлажняющий крем с содержанием трех ключевых ингредиентов:

Гиалуроновая кислота и глицерин. Это увлажнители, которые привлекают воду к обработанному участку кожи. Сквален и растительные масла. Это смягчающие средства, восстанавливающие защитный барьер кожи и смягчающие ее. Окклюзивы, которые удерживают влагу в коже. К этой группе можно отнести минеральные масла.

Желательно использовать средства, в которых содержатся все три компонента.

Хорошие результаты от использования увлажняющего крема с таким набором активных веществ будут возможны при последовательном уходе для дневной и ночной защиты.

На ночь также рекомендуется применять химически очищающее и отшелушивающее средство, что позволит избавиться от жира и грязи и жира.