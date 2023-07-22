 

Не все морщины мимические: как убрать следы обезвоживания с помощью адекватного ухода за кожей лица

22.07.2023, 11:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Причины появления морщин могут различаться, что делает более разнообразными способы по их устранению. Не все складки кожи на лбу связаны с мимикой. Они могут быть и результатом обезвоженности кожи.

Для так называемых линий обезвоживания могут потребоваться специальные продукты по уходу за кожей, о которых рассказала дерматолог Айви Ли из Южной Калифорнии.

Как распознать

Морщины в зоне обезвоживания отличаются рельефностью и светлым оттенком. Как отметила Ли, они же более тонкие и имеют шероховатую текстуру как у крепированной бумаги. Все это следствия недостаточного увлажнения кожи.

Также дерматолог подчеркнула, что к общей гидратации организма обезвоживание в этой зоне на коже не имеет отношения. Недостаток воды относится именно к коже в этой области на локальном уровне.

Это значит, что в чрезмерном употреблении воды для устранения линий обезвоживания нет никакого смысла.

В данном случае помогут вполне определенные категории продуктов для ухода за кожей.

Средства устранения морщин после обезвоживания

В качестве основы для такого ухода Ли предлагает увлажняющий крем с содержанием трех ключевых ингредиентов:

Гиалуроновая кислота и глицерин. Это увлажнители, которые привлекают воду к обработанному участку кожи. Сквален и растительные масла. Это смягчающие средства, восстанавливающие защитный барьер кожи и смягчающие ее. Окклюзивы, которые удерживают влагу в коже. К этой группе можно отнести минеральные масла.

Желательно использовать средства, в которых содержатся все три компонента.

Хорошие результаты от использования увлажняющего крема с таким набором активных веществ будут возможны при последовательном уходе для дневной и ночной защиты.

На ночь также рекомендуется применять химически очищающее и отшелушивающее средство, что позволит избавиться от жира и грязи и жира.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Нетолерантный пляж

23.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Чтобы пули не ложились на территории Германии

23.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Пуски “Калибров”

23.07 / Трендовый наряд лета, который подходит не только для отпуска: как вписать в повседневный образ модную юбку-парео

23.07 / Мнение: Убрать дешевое такси!

23.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Список требований РФ для возобновления “зерновой сделки”

22.07 / Мнение: Точка кипения

22.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Отрезвляющий фронтовой анализ украинского контрнаступления

22.07 / Обыгрываем простые джинсы. Какие образы помогают выглядеть элегантно

22.07 / В моду вернулись прозрачные туфли: как носить сегодня этот тренд из 80-х

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика