Oтправляя кассетные боеприпасы на Украину, США повторяют ошибки войны во Вьетнаме

Во время кровавой войны во Вьетнаме США сбросили около 20 миллионов тонн боеприпасов на соседний Лаос — и даже спустя полвека местные жители продолжают погибать и получать увечья от оставшихся там кассетных бомб. По мнению военных экспертов, это оружие, использование которого было запрещено в 2008 году Конвенцией ООН, не способно коренным образом изменить ситуацию на поле боя. Однако похоже, что руководство США вновь повторяет собственные ошибки, начав поставки кассетных бомб на Украину, пишет WION.

На Украине не хватает оружия — а у Соединённых Штатов тоже не хватает оружия, которое они способны предоставить Украине. И это не мои собственные утверждения, а публичное откровенное признание, которое сделал американский президент Джо Байден во время недавнего интервью.

Так как же Вашингтон намерен исправить эту ситуацию? Итак, США сейчас отправляют кассетные боеприпасы на Украину, чтобы воевать против русских. И это настолько серьёзное обострение конфликта, что даже некоторые из ближайших союзников Америки, такие как Великобритания, Канада, Новая Зеландия и Испания, выразили своё несогласие с этим решением.

Забудьте о международных союзниках: даже члены Демократической партии из администрации Джо Байдена выразили свои опасения в отношении кассетных боеприпасов.

Понимаете, проблема при использовании кассетных боеприпасов заключается в том, что ни в чём не повинные гражданские лица, и особенно дети, в результате гибнут и получают увечья даже спустя долгое время после окончания вооружённого конфликта — и после того, как был прекращён огонь. Подробности в нашем следующем репортаже.

Более ста стран мира запретили использование кассетных бомб. Принцип работы кассетной бомбы заключается в том, что она содержит множество более мелких бомб, которые выпускаются из ракетного или артиллерийского снаряда и разбрасываются при полёте на очень большой площади. Эти небольшие бомбы предназначены для того, чтобы при ударе о землю они взрывались.

Однако сотни бомб в их числе могут оказаться неразорвавшимися. Это означает, что они не взрываются сразу при падении — однако могут взорваться позже, даже несколько десятилетий спустя, если на них случайно наступят или их поднимут. И зачастую жертвами кассетных боеприпасов оказываются ни в чём не повинные мирные жители, особенно дети.

С военной точки зрения кассетные боеприпасы довольно эффективны, особенно если их применять против позиций окопавшегося противника, использующего окопы и укрепления. Однако после их применения большие территории становятся непригодными до тех пор, пока они не будут очищены от снарядов в результате кропотливого процесса разминирования.

Правозащитные группы называют кассетные боеприпасы «отвратительными» бомбами, а их использование было объявлено военным преступлением. Так почему же США теперь отправляют кассетные боеприпасы для боёв на Украине?

КОЛИН КАЛЬ, заместитель министра обороны США: Разве мы нарушаем закон? Мы не нарушаем законов. Прежде всего я бы отметил, что существует запрет на экспорт в пределах более одного процента. Количество этих боеприпасов довольно близко к одному проценту, однако не достигает уровня одного процента. При этом президент имеет право отказаться от данного требования из соображений национальной безопасности, что он и сделал в данном случае. Никто не может спорить, что у него имеются такие полномочия, это предусмотрено законом. Меня тоже заботят гуманитарные обстоятельства — ничуть не меньше, чем кого бы то ни было ещё. Но самое худшее для мирных жителей Украины — это если победит Россия, поэтому крайне важно, чтобы этого не случилось.

Россию также обвиняли в использовании кассетных бомб. Использование кассетных боеприпасов было запрещено Конвенцией ООН, подписанной в 2008 году в Дублине, — но ни Соединённые Штаты, ни Россия, ни Украина её не подписали.

Первая партия этого вызывающего споры оружия уже была доставлена на Украину только для того, чтобы можно было выбить русских с их укреплённых позиций. Но если джина однажды выпускают из бутылки — уже вряд ли получится загнать его обратно. И что ещё хуже, даже использование кассетных бомб не способно изменить правила игры для Украины, которая изо всех сил пытается добиться какого-то прогресса в ходе своего контрнаступления.



МАРК КАНЦИАН, морской пехотинец США в отставке: Не существует такого оружия, которое способно изменить правила игры. Хотя мы продолжаем надеяться, что сможем предоставить украинцам какие-то боеприпасы или какое-то оружие, которое обеспечит им победу. Вы наверняка слышали, что раньше были разговоры о поставках Patriot, были разговоры про танки и про F-16, а теперь и про кассетные боеприпасы… С другой стороны, всё это вооружение имеет определённую пользу и эффективно действует на поле боя, всё это должно помочь Украине в её борьбе. Однако ни одно оружие не приведёт к гарантированной победе.

Во время кровавой и жестокой войны во Вьетнаме, пытаясь перерезать пути снабжения для коммунистов, Соединённые Штаты сбросили около 20 миллионов тонн боеприпасов на соседний Лаос. И даже спустя 50 лет после того, как были выпущены эти кассетные бомбы, местные жители, а особенно дети, время от времени всё ещё случайно наступают на неразорвавшиеся кассетные боеприпасы — и в конечном итоге за это расплачиваются.

И на Украине Соединённые Штаты, похоже, вновь повторяют собственные ошибки, которые уже были допущены во Вьетнаме и Лаосе.

Дата выхода в эфир 19 июля 2023 года.

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