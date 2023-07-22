Эрдоган призвал страны Запада учесть требования России для продления зернового соглашения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что запланированные им переговоры с главой РФ Владимиром Путиным могут привести к восстановлению зернового соглашения, пишет The Daily Sabah. В этой связи он призвал западные страны рассмотреть требования России. По словам Эрдогана, Москва охотно поддержит работу зернового коридора в Чёрном море, если её ожидания будут удовлетворены, поэтому страны Запада должны предпринять соответствующие шаги.



AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал западные страны принять меры и удовлетворить ожидания РФ в отношении черноморского зернового соглашения, пишет турецкая газета The Daily Sabah. Эрдоган предупредил, что выход Москвы из этой инициативы в военное время будет иметь значительные негативные последствия.

«Расторжение черноморской зерновой сделки будет иметь ряд последствий, начиная от роста мировых цен на продовольствие и заканчивая его нехваткой в некоторых регионах и, возможно, приведёт к новым волнам миграции», — заявил Эрдоган журналистам, возвращаясь из поездки по странам Персидского залива и Турецкой Республике Северного Кипра.

Как напоминает издание, на этой неделе РФ вышла из соглашения, заключённого при посредничестве ООН и Турции, которое позволяло в течение последнего года безопасно экспортировать зерно из Украины по Чёрному морю, и отменила гарантии безопасного судоходства. С тех пор ни одно судно не выходило из украинских портов.

Эрдоган заявил, что запланированные им переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным могут привести к восстановлению зернового соглашения, и призвал западные страны рассмотреть требования России.

«Я считаю, что, тщательно обсудив этот вопрос с президентом Путиным, мы сможем обеспечить продолжение этой гуманитарной миссии», — добавил он.

Москва заявляет, что вернётся к соглашению только в том случае, если будут удовлетворены её требования по облегчению доступа на мировые рынки для экспорта продовольствия и удобрений, напоминает The Daily Sabah. Западные страны утверждают, что для РФ нет препятствий при продаже продовольствия, на которое не распространяются финансовые санкции.

«Мы знаем, что президент Путин также имеет определённые ожидания от западных стран, и для этих стран крайне важно принять меры в этом направлении», — подчеркнул Эрдоган.

Турецкий президент снова выразил надежду, что Путин посетит Турцию в августе. Он добавил, что в ближайшее время может провести телефонный разговор с российским лидером перед возможной личной встречей.

«Я верю, что, не затягивая процесс, мы обеспечим продолжение черноморской зерновой инициативы, — заявил Эрдоган. — У РФ есть определённые ожидания. Если они будут удовлетворены, то РФ выступает за активное функционирование этого зернового коридора». В рамках этой знаковой сделки из украинских портов было отгружено более 33 миллионов тонн зерна, напоминает издание.

«Продолжение такой жизненно важной инициативы с точки зрения её результатов — на благо человечества», — отметил Эрдоган. По его словам, Турция без колебаний возьмёт на себя инициативу по предотвращению последствий. Также он подчеркнул, что Анкара «использует все инструменты дипломатии и сконцентрирует все усилия» для обеспечения продолжения действия этого «эпохального» соглашения, пишет The Daily Sabah.

«Достигнут консенсус, который служит человечеству в условиях войны, и мы сделаем всё возможное, чтобы он сохранился», — добавил президент Турции.

Кроме того, Эрдоган рассказал о своём трёхдневном турне по странам Персидского залива, в ходе которого Турция стремилась к расширению сотрудничества и подписала множество выгодных сделок с Саудовской Аравией, ОАЭ и Катаром.

Как сообщается в статье, соглашения, подписанные в среду с ОАЭ, оцениваются в $50,7 миллиардов и включают в себя сделки по развитию энергетики и природных ресурсов, космического и оборонного сотрудничества.

«Подписав совместное соглашение, мы подняли наши отношения до уровня стратегического партнёрства», — подчеркнул Эрдоган. Пользуясь плодами дипломатических усилий турецкого президента, Саудовская Аравия во вторник согласилась приобрести турецкие беспилотники в рамках крупнейшего оборонного контракта в истории Турции. Сделка предусматривает совместное производство.

Эрдоган заявил, что Турция вступила в новую эру двусторонних отношений с Саудовской Аравией, добавив, что Анкара укрепила своё сотрудничество пятью соглашениями, подписанными с Эр-Риядом.

Отвечая на вопрос о сообщениях израильских СМИ о передаче израильского природного газа из Средиземного моря в Европу через Турцию, Эрдоган сказал: «Самый здоровый проект здесь — это доставка природного газа в Европу через Турцию». По его словам, в противном случае стоимость транспортировки природного газа из Средиземноморья в Европу будет слишком высокой. Если газ будет поставляться через Турцию, то Анкара вступит в выгодный процесс использования газа, а также получит возможность передавать его в Европу по определённой ставке.

Как пишет издание, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собирается посетить Турцию 28 июля для проведения переговоров с Эрдоганом. Президент Турции выразил надежду на то, что «это событие станет началом намного более теплого периода в турецко-израильских отношениях».

Среди прочего, Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжит наращивать добычу нефти, в основном за счёт запасов, недавно обнаруженных на юге страны. В начале мая Турция объявила об обнаружении 1 миллиардов баррелей нефти на месторождении в юго-восточной провинции Ширнак, что стало крупнейшей нефтяной находкой на суше страны, напоминает The Daily Sabah.

По словам турецкого президента, положительное влияние этой нефти на экономику начнётся в 2024 году. Эрдоган подчеркнул, что к этому времени добыча нефти в стране удвоится и составит 100 тыс. баррелей в сутки. «Мы пробурим около 100 скважин. В данный момент мы направляем туда все буровые машины в Турции и соседних странах. В горах прокладываются километры дорог. Идёт лихорадочная работа», — пояснил он.

Турция, имеющая мало нефти и газа, удовлетворяет почти все свои энергетические потребности за счёт импорта. По официальным данным, в 2022 году страна потребила 246 миллионов баррелей импортной нефти, а также 29 миллионов баррелей нефти местного производства.

Турция зависит от импорта энергоресурсов из России, Азербайджана и Ирана, а также от импорта сжиженного природного газа. На данный момент Анкара приступила к разработке месторождения природного газа в Чёрном море объёмом 710 миллиардов кубометров, которое было открыто в августе 2020 года. В апреле она начала закачку природного газа в национальную сеть, пишет The Daily Sabah.

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