Выяснилось, кому могут отказать в пособии по безработице

Как пояснила доцент РЭУ Ивановой-Швец, закон требует, чтобы безработный житель каждые три недели подтверждал свой статус в службе занятости. В случае, если он пропускает или нарушает этот график, ему могут отказать в пособии. Такое решение принимается в соответствии с действующим законодательством.

Другим фактором, который может привести к лишению пособия по безработице, является обнаружение дополнительных источников дохода у гражданина. Иванова-Швец указывает на то, что законодательство предполагает пособие как основной источник средств для человека. В связи с этим пенсионеры, даже если они продолжают искать работу и активно участвуют на рынке труда, не имеют права на получение пособия по безработице.