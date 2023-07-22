Банк России повысил ключевую ставку до 8,5% годовых после длительной паузы

Банк РФ принял решение повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт до отметки в 8,5% годовых. Это привело к тому, что половина повышения ставки считается “неотыгрываемой”, так как Центральный Банк оценил нейтральный уровень на 50 п. п. ниже ожиданий. В результате денежно-кредитная политика остается достаточно строгой, однако прогнозы Банка РФ указывают на снижение вероятности значительного роста стоимости денег в экономике. Несмотря на агрессивную риторику, ожидается, что период высокого спроса в экономике, опережающий возможности предложения, не будет продолжаться слишком долго.

Решение совета директоров Центрального Банка по повышению ключевой ставки на 100 пунктов до 8,5% годовых, в основном, неожиданно для аналитиков. Исходно ожидалось повышение ставки на 50 п. п., до 8% годовых, хотя некоторые аналитики даже предполагали возможность более значительного увеличения. Председатель Центрального Банка Эльвира Набиуллина отметила, что на заседании обсуждались основные предложения о росте ставки на 75 и 100 пунктов, однако более решительные варианты не получили поддержки.

Половину решения Банка России, касающуюся повышения ставки, можно считать отложенным и уточненным решением, принятым на июньском заседании совета, когда ставка была сохранена на уровне 7,5%. Тогда было решено определить масштаб повышения через несколько недель. В связи с усилением проинфляционных рисков и выходом экономики из траектории, приводившей к ожидаемой инфляции в пределах 4% годовых к 2024 году, сохранение ставки без изменений или символическое повышение, например, на 0,25%, было невозможным. Но другую составляющую решения можно было предугадать только при условии внимательного анализа внутренних протоколов работы Центрального Банка. Речь идет об измененном прогнозе Банка России, который определяет жесткость или мягкость его денежно-кредитной политики относительно ненаблюдаемого показателя – нейтральной ставки. До последнего заседания ее оценка составляла 5-6% годовых, и ожидалось, что она будет пересмотрена в августе 2023 года по итогам обзора денежно-кредитной политики на будущие годы. Однако экономисты Банка РФ решили пересмотреть этот показатель уже в июльском прогнозе, что привело к дополнительному повышению ставки.