 

Мнение: Отличный Стрелков

22.07.2023, 10:08, Разное
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Игоря Стрелкова (Гиркина) арестовали до 18 сентября. Его обвиняют в экстремизме.

Прочитал и послушал, что наговорил Стрелков в последние месяцы.

Недоумеваю. Вот экс-глава Красносельского района Илья Яшин (внесен в реестр иностранных агентов) получил восемь с половиной лет колонии общего режима, муниципальный депутат Алексей Горинов — семь лет колонии. За распространение фейков об армии.

А Стрелков наговорил намного больше об армии и руководстве военного ведомства, но его обвиняют не в распространении фейков. Видимо, Стрелков сильно отличный от Яшина и Гориннова.

Но  я против того, что бы людей отправляли за решетку за высказанные мнения. И Яшин и Горинов не заслуживают застенков. Как и Стрелков за то, что он наговорил, понаписал. Стрелкова, думаю, есть за что сажать и без фейков об армии.

Картинка отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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