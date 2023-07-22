Как подобрать обувь под модный комбинезон в зависимости от фасона наряда: стильные правила

Комбинезон — это вневременная и очень универсальная вещь, которую должна иметь в гардеробе каждая модница. Это абсолютный must-have для лета. Подобную одежду не составит труда интегрировать в вечерний или повседневный лук. Разбираемся, какой обуви лучше отдать предпочтение, если вы собрались надевать комбинезон.

Кроссовки

Если вы одна из тех женщин, которые обожают повседневный и удобный стиль, не стесняйтесь надевать кроссовки с комбинезоном. Сделайте ставку на обувь на массивной подошве, чтобы добавить игривости вашему стилю.

Подумайте о том, чтобы дополнить образ сумкой через плечо или даже рюкзаком для еще большего комфорта.

Балетки

Еще один вариант удобной обуви для сочетания с комбинезоном – балетки. Балетки обеспечивают комфорт во время мероприятий, требующих более элегантного наряда. Балетки идеальны для офиса, встреч с друзьями в кафе или ресторане и прогулок по городу.

Босоножки на танкетке

Это абсолютный must-have лета. Подобная обувь прекрасно сочетается с комбинезоном. Босоножки на танкетке не только выглядят стильно, но и обеспечивают непревзойденный комфорт. Чтобы создать по-настоящему шикарный образ, наденьте эти сандалии с широким или расклешенным комбинезоном.

Туфли на каблуке

Нет ничего более стильного и шикарного, чем пара красивых туфель на каблуках. Подумайте о том, чтобы надеть стильный комбинезон с остроносыми туфлями на высоком каблуке для посещения праздничного мероприятия.

Для более торжественных случаев не стесняйтесь сочетать комбинезон с парой босоножек на шпильке. Если ваша одежда простая в плане дизайна (без лишнего декора), вы даже можете сделать ставку на украшенные драгоценными камнями сандалии, чтобы добавить гламурной нотки.

Если вы не любите обувь на каблуке, будь то танкетка или шпилька, выберите пару сандалий на плоской подошве, которые также подходят для летних комбинаций.

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Мюли

Это еще один отличный вариант для ношения с комбинезоном. Данный вид обуви в моде в этом сезоне. Мюли представлены в широком диапазоне цветов и стилей, что делает их идеальными для разных случаев. Тем не менее, имейте в виду, что лучше не надевать слишком длинные и/или широких комбинезонов, чтобы избежать опасности споткнуться.

Оксфорды

Отличный выбор для сочетания с комбинезоном. Это очень простой способ перенять профессиональный стиль, но в то же время сделав ставку на удобство. Учтите, что оксфорды идеально сочетаются с комбинезонами с широкими штанинами.

Лоферы

Наденьте свой любимый повседневный комбинезон и соедините его с красивой парой лоферов. Лоферы очень модные и обеспечивают непревзойденный комфорт в течение дня.

Ботильоны

Наконец, если вы не хотите расставаться со своим любимым комбинезоном даже осенью, вы можете дополнить его парой ботильонов. Кроме того, вы можете выбрать разные модели, чтобы легко адаптироваться к разным стилям. Для повседневного стиля сделайте ставку на пару ботильонов на плоской подошве из замши или кожи.

С другой стороны, для более нарядных мероприятий выбирайте шикарные ботильоны на каблуке и с острым носком.