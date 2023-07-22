ИА «Панорама» и министр Мурашко на передовой борьбы за увеличение рождаемости

Ни для кого не является секретом, что для коллективного Запада уже много веков Россия является главным врагом.

Злые американцы и британцы хорошо помнят слава классика, что богатство России будет прирастать россиянами, поэтому они всячески пытаются снизить рождаемость в нашей прекрасной стране.

Но на Руси ещё остались честные политики как глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и журналисты, которые ведут борьбу с западной пропагандой и предлагают реальные решения увеличения поголовья россиян. Как и по многим другим вопросам, «Панорама» тут находится в авангарде и на регулярной основе публикует конструктивные предложения по сбережению и приумножению многонационального российского народа.

Рожают, как известно, женщины, поэтому и абсолютное большинство инициатив касается граждан России, у которых нет Y-хромосомы. Чтобы женщина стала матерью, её нужно стимулировать. Идей тут много – поднять для нерожавших пенсионный возраст или аннулировать этой категории граждан загранпаспорта.

Нельзя забывать и о бонусах для матерей. Например, школьницы, которые родили до выпускного, получат дополнительные 30 баллов по ЕГЭ, а за мальчиков будут давать повышенный материнский капитал. Кстати, с недавних пор эти деньги можно смело тратить на водку, пополнение счетов в букмекерских конторах и оплату штрафов.

Россия, как известно, является самым правовым государством на Земле. И коль народ решил, что преумножение народонаселения является важнейшей целью, то и обязанность россиянок рожать до 27 лет вполне логично закрепить в нашей прекрасной конституции. Нельзя забывать и о законодательной фиксации традиционных российских ценностей. Логично, что граждан обяжут вернуть материнский капитал, если у ребёнка диагностируют нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Рожать ребёнка должна здоровая женщина, поэтому до выполнения своего конституционного долга перед Родиной бездетным запрещено приобретать сигареты и алкоголь. Нельзя забывать и об опасностях во время беременности, в том числе беспорядочного просмотра TikTok.

Напоследок мы бы хотели обратиться к дорогим женщинам. Недавно учёным удалось создать технологию, которая позволяет родить любому мужчине. А если родил мужчина – то и все перечисленные выше бонусы получит он.

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