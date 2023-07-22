 

Бузова забронировала отель под свою свадьбу

22.07.2023, 9:14, Новости дня
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Артистка после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым пережила неудачный роман с блогером Давидом Манукяном. Пара рассталась пару лет назад, и после этого поющая ведущая не афиширует личную жизнь.

Однако Ольга Бузова время от времени интригует поклонников рассказами о свадьбе и своих влюбленностях. В личном блоге артистка ответила на вопросы подписчиков, отметив, что сейчас ее сердце занято. Также звезда призналась: она каждый раз мысленно примеряет свадебное платье, когда интересный парень пишет “привет”.

По словам Ольги Бузовой, несмотря на то что сейчас у нее нет серьезных отношений, она знает, где пройдет ее свадьба. “Уже забронировала отель”, – пишет знаменитость.

Кроме того, Бузова поделилась, что мечтает о детях. Правда, рожать наследников она готова только по любви. На своих мужчин артистка всегда примеряет роль отца: думает, каким он будет папой, и сколько у них будет детей.

В некоторых интервью Ольга Бузова рассказывала, что у нее были проблемы с зачатием. В браке с Дмитрием Тарасовым ведущая пыталась стать мамой, она даже проходила лечение. Увы, родить ребенка артистка не успела – союз распался.


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